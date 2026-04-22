'जान कड्ड के' गाना रिलीज़: अविनाश तिवारी और मेधा शंकर की जबरदस्त केमिस्ट्री ने बढ़ाया क्रेज

Ginny Weds Sunny 2 के मेकर्स ने फिल्म का नया गाना “जान कड्ड के” रिलीज़ कर दिया है, जो आते ही दर्शकों के बीच छा गया है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। Ginny Weds Sunny 2 के मेकर्स ने फिल्म का नया गाना “जान कड्ड के” रिलीज़ कर दिया है, जो आते ही दर्शकों के बीच छा गया है। यह एक हाई-एनर्जी डांस ट्रैक है, जो अपने कैची बीट्स और जोशीले म्यूज़िक के चलते पार्टी एंथम बनने की पूरी क्षमता रखता है। इससे पहले फिल्म के गाने “छाप तिलक”, “ऐ खुदा” और “तुमपे ही प्यार आ गया” को भी दर्शकों ने खूब पसंद किया था, और अब यह नया ट्रैक फिल्म के म्यूज़िक एल्बम में एक अलग रंग जोड़ता है।

गाने के वीडियो में अविनाश तिवारी और मेधा शंकर की शानदार केमिस्ट्री देखने को मिलती है। अविनाश, ‘सनी’ के किरदार में मेधा के ‘गिन्नी’ को अपने चुलबुले अंदाज़ और प्यारे इशारों से इंप्रेस करने की कोशिश करते नज़र आते हैं। दोनों की एनर्जेटिक परफॉर्मेंस और शानदार डांस मूव्स इस गाने को विज़ुअली और म्यूज़िकली बेहद आकर्षक बनाते हैं।

“जान कड्ड के” को दिव्य कुमार और साक्षी होलकर ने अपनी आवाज़ दी है, जबकि इसका संगीत सुषांत-शंकर की जोड़ी ने तैयार किया है। गीत के बोल देवेंद्र काफिर ने लिखे हैं। म्यूज़िक अरेंजमेंट सनी सिंह ने किया है, वहीं गिटार और अन्य इंस्ट्रूमेंट्स का काम रिंकू ने संभाला है। बैकिंग वोकल्स में वीणा जोशी, रेशमा धोतरे, सोनल नाइक, विवेक नाइक और राहुल चिटनिस का सहयोग रहा है। गाने की मिक्सिंग और मास्टरिंग गावेह स्टूडियो में की गई है, जिससे इसका साउंड क्वालिटी काफी रिच और इमर्सिव बन पड़ा है।

“Ginny Weds Sunny 2” को ज़ी स्टूडियोज़ और साउंडर्या प्रोडक्शन द्वारा प्रस्तुत किया गया है। फिल्म का निर्माण विनोद बच्चन और उमेश कुमार बंसल ने किया है, जबकि निर्देशन और लेखन प्रशांत झा ने किया है। अविनाश तिवारी और मेधा शंकर स्टारर यह फिल्म 24 अप्रैल 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है।

“जान कड्ड के” गाना फिलहाल सोनी म्यूज़िक पर रिलीज़ हो चुका है और सभी प्रमुख स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है। यह गाना अपनी जोशीली धुन और उत्सव वाले माहौल के कारण दर्शकों की प्लेलिस्ट में जगह बनाने के लिए पूरी तरह तैयार है।