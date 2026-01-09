Honeymoon Se Hatya Review: जब शादी, प्यार और भरोसा बन जाए जानलेवा साजिश

यहां पढ़ें कैसी है जी5 की Honeymoon Se Hatya डॉक्यूमेंट्री...

डॉक्यूमेंट्री: हनीमून से हत्या (Honeymoon Se Hatya)

Genre (शैली) : True Crime Documentary ( ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री)

Episodes: 5 : (एपिसोड्स: 5)

Rating: (3/5)

हनीमून से हत्या : जी5 की Honeymoon Se Hatya उन अपराधों की पड़ताल करती है, जहां शादी, भरोसा और प्यार सब कुछ हत्या की साजिश में बदल जाता है। यह सीरीज़ उन सच्चे मामलों पर आधारित है, जिनमें पति-पत्नी और प्रेम संबंधों के बीच रिश्ते खून में बदल जाते हैं। यह डॉक्यू-सीरीज़ सनसनी नहीं, बल्कि सच्चाई और जांच पर फोकस करती है।

कहानी

हर एपिसोड एक ऐसी कहानी कहता है, जो बाहर से सामान्य लगने वाले रिश्तों के भीतर छुपे अंधेरे को उजागर करता है। कहीं मेरठ जैसे शहर से सामने आया एक मामला यह दिखाता है कि शादी के बाद भरोसा कितनी खौफनाक कीमत वसूल सकता है, तो कहीं राजा रघुवंशी से जुड़ा एक हाई-प्रोफाइल हनीमून केस पूरे देश में सवाल खड़े कर देता है। किसी कहानी में सोशल मीडिया और निजी रिश्तों की नज़दीकियाँ घरेलू अपराध की वजह बनती हैं, तो कहीं सच को छुपाने की कोशिश हालात को और उलझा देती है। एक एपिसोड ऐसा भी है, जहां परिवार के भीतर का रिश्ता ही सबसे बड़ा धोखा साबित होता है। बिना किसी खुलासे के, ये कहानियाँ दिखाती हैं कि कैसे प्यार, भरोसा और रिश्ते धीरे-धीरे उस मोड़ पर पहुँच जाते हैं, जहां अपराध जन्म ले लेता है।

डायरेक्शन

डायरेक्टर अजितेश शर्मा ने Honeymoon Se Hatya को बेहद प्रभावशाली तरीके से डायरेक्ट किया है। उन्होंने हर केस की कहानी को विस्तार, संवेदनशीलता और यथार्थवाद के साथ पेश किया है। विज़ुअल्स, नैरेशन और बैकग्राउंड स्कोर का इस्तेमाल माहौल को गंभीर और जुड़ा हुआ बनाए रखता है। उनका निर्देशन दर्शक को कहानी में पूरी तरह डुबो देता है और हर एपिसोड का इमोशनल असर लंबे समय तक याद रहता है।

9 जनवरी से जी5 पर स्ट्रींम होगी

कावेरी दास, चीफ चैनल ऑफिसर और टीवी एवं बिज़नेस हेड हिंदी Z5, ने कहा, “हनीमून से हत्या के साथ, हम अपनी डॉक्यूमेंट्री की श्रृंखला को और गहरी, भावनात्मक रूप से प्रभावशाली कहानियों तक बढ़ा रहे हैं। आज के तेजी से बदलते सामाजिक परिवेश में, शादियों में मौजूद दबावों को समझना पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। ये कहानियाँ उन दरारों को उजागर करती हैं, जो अक्सर तब तक नजर नहीं आतीं जब तक बहुत देर हो जाती है। दर्शक एक ऐसी शो की उम्मीद कर सकते हैं जो भावनात्मक गहराई, यथार्थवाद और ऐसे अंतर्दृष्टि से भरी हो, जो कहानी खत्म होने के बाद भी लंबे समय तक साथ रहती है। हनीमून से हत्या रिश्तों, शक्ति और घर के भीतर लड़ी जाने वाली खामोश लड़ाइयों पर बातचीत को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई है।