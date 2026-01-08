क्या अल्लू अर्जुन कर रहे हैं कुछ बड़ा लेकर आने की तैयारी? एक झलक शेयर कर बढ़ाई एक्साइटमेंट

Edited By Reetu sharma,Updated: 08 Jan, 2026 06:25 PM
नई दिल्ली/टीम डिजिटल। नेशनल अवॉर्ड विजेता अल्लू अर्जुन भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े सुपरस्टार्स में से एक हैं और अपनी दमदार मौजूदगी से हर बार दर्शकों का दिल जीत लेते हैं। एक सच्चे पैन-इंडिया स्टार के तौर पर उन्हें पूरे देश में जबरदस्त प्यार मिलता है। पुष्पा 2: द रूल की शानदार सफलता के बाद अब सभी को इंतज़ार है कि वह आगे क्या नया लेकर आने वाले हैं। इसी बीच, अल्लू अर्जुन ने किसी बड़ी चीज़ के आने के संकेत देकर फैंस की उत्सुकता और बढ़ा दी है।
सोशल मीडिया पर अल्लू अर्जुन ने एक GIF शेयर किया है, जिसमें वह ब्लैक आउटफिट में बेहद स्टाइलिश नज़र आ रहे हैं और कैमरा पीछे से उनकी ओर घूमता हुआ आता है। फ्रेम में उनके सामने लगे एक गेट पर “एक्सपीरियंस द एक्स्ट्राऑर्डिनरी” (कुछ अलग महसूस करने के लिए तैयार हो जाइए) लिखा दिखाई देता है, जिसने फैंस की उत्सुकता और भी बढ़ा दी है कि आखिर कौन-सा खास एक्सपीरियंस उनका इंतज़ार कर रहा है। इसके साथ अल्लू अर्जुन ने लिखा है 'इसका इंतेज़ार करें'
इसके अलावा, अल्लू अर्जुन ₹1800 करोड़ की वर्ल्डवाइड लाइफटाइम कमाई के साथ अब भी बॉक्स ऑफिस चार्ट्स पर राज कर रहे हैं, और यह आंकड़ा अब तक कोई भी फ़िल्म पार नहीं कर पाई है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या कोई फ़िल्म इस ज़बरदस्त सफलता के आसपास भी पहुँच पाती है या नहीं। अब हर कोई बेसब्री से इंतज़ार कर रहा है कि अल्लू अर्जुन आगे क्या लेकर आने वाले हैं। हालांकि, एक बात तो तय है कि आइकॉन स्टार जो भी अगला प्रोजेक्ट बड़े पर्दे पर लाएंगे, वह बिना किसी शक ज़बरदस्त और बड़ा होने वाला है।