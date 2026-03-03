BJP ने राज्यसभा उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, बिहार से नितिन नवीन होंगे प्रतिनिधि

Main Menu

03 Mar, 2026 03:30 PM

देश में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बिहार से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी का यह कदम आगामी चुनावों में अपनी रणनीति...

नेशनल डेस्कः देश में राज्यसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। इस बीच भारतीय जनता पार्टी (BJP) ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है और राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बिहार से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। पार्टी का यह कदम आगामी चुनावों में अपनी रणनीति को मज़बूत करने के उद्देश्य से देखा जा रहा है।

पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन को बिहार से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। मौजूदा समय में नितिन नवीन बीजेपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं और उनकी यह उम्मीदवारी पार्टी की बिहार में चल रही बड़ी राजनीतिक रणनीति का अहम हिस्सा मानी जा रही है। केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से जारी लिस्ट में अन्य राज्यों के उम्मीदवारों के नाम भी शामिल हैं, जिससे स्पष्ट होता है कि पार्टी आगामी राज्यसभा चुनावों में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पूरी तरह से तैयार है।

