Daily horoscope : आज मिलेगा निवेश से लाभ लेकिन इन राशियों को रहना होगा संभलकर!
Edited By Niyati Bhandari,Updated: 04 Mar, 2026 08:30 AM
मेष : सितारा दोपहर तक बेहतर, भागदौड़ करने पर प्रोग्रामिंग कुछ आगे बढ़ेगी, मगर बाद में समय काम्प्लीकेशंस वाला बन सकता है।
वृष: आम सितारा मजबूत जो आपको हर मोर्चा पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, धार्मिक कामों में रुचि, आम हालात बेहतर बनेंगे।
मिथुन: दोपहर तक हर मोर्चा पर आपकी पैठ छाप बढ़ेगी, किन्तु बाद में प्रॉपर्टी के किसी काम के लिए आपकी कोशिशें अच्छा रिजल्ट देंगी।
कर्क: सितारा दोपहर तक अर्थ दशा बेहतर रखने वाला, मान-सम्मान की प्राप्ति, फिर बाद में भागदौड़ तथा व्यस्तता बनी रहेेगी।
सिंह : सितारा कारोबरी कामों को संवारने, कारोबारी टूरिंग में लाभ देने वाला, आम तौर पर आप हर मोर्चा पर हावी, प्रभावी रहेंगे।
कन्या : सितारा दोपहर तक नुकसान वाला, अपने आपको झमेलों से बचाकर रखें, मगर बाद में आम हालात सुधरेंगे।
तुला: सितारा दोपहर तक आमदन वाला, कारोबारी मुश्किलें भी हल होंगी, मगर बाद में किसी के झांसे में न फंसें।
वृश्चिक: सितारा दोपहर तक कामयाबी देने तथा इज्जत-मान बढ़ाने वाला, फिर बाद में समय धन लाभ वाला बनेगा।
धनु : आम सितारा मजबूत जो आपके कदम को हर फ्रंट पर बढ़त की तरफ रखेगा, तेज प्रभाव बना रहेगा।
मकर: सितारा दोपहर तक सेहत के लिए कमजोर, नुकसान का भी डर मगर बाद में हर मोर्चा पर कामयाबी मिलेगी।
कुंभ: सितारा दोपहर तक कामकाजी कामों के लिए अच्छा, मगर बाद में हर मोर्चा पर विपरीत हालात बनेंगे।
मीन : सितारा दोपहर तक कमजोर, हर मोर्चा पर सावधानी रखने की जरूरत मगर बाद में कामकाजी दशा सुधरेंगी।