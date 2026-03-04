Main Menu

Daily horoscope : आज मिलेगा निवेश से लाभ लेकिन इन राशियों को रहना होगा संभलकर!

Edited By Updated: 04 Mar, 2026 08:30 AM

rashifal in hindi

मेष : सितारा दोपहर तक बेहतर, भागदौड़ करने पर प्रोग्रामिंग कुछ आगे बढ़ेगी, मगर

मेष : सितारा दोपहर तक बेहतर, भागदौड़ करने पर प्रोग्रामिंग कुछ आगे बढ़ेगी, मगर बाद में समय काम्प्लीकेशंस वाला बन सकता है।

वृष: आम सितारा मजबूत जो आपको हर मोर्चा पर हावी, प्रभावी, विजयी रखेगा, धार्मिक कामों में रुचि, आम हालात बेहतर बनेंगे।

मिथुन: दोपहर तक हर मोर्चा पर आपकी पैठ छाप बढ़ेगी, किन्तु बाद में प्रॉपर्टी के किसी काम के लिए आपकी कोशिशें अच्छा रिजल्ट देंगी।

कर्क: सितारा दोपहर तक अर्थ दशा बेहतर रखने वाला, मान-सम्मान की प्राप्ति, फिर बाद में भागदौड़ तथा व्यस्तता बनी रहेेगी।

सिंह : सितारा कारोबरी कामों को संवारने, कारोबारी टूरिंग में लाभ देने वाला, आम तौर पर आप हर मोर्चा पर हावी, प्रभावी रहेंगे।

कन्या : सितारा दोपहर तक नुकसान वाला, अपने आपको झमेलों से बचाकर रखें, मगर बाद में आम हालात सुधरेंगे।

तुला: सितारा दोपहर तक आमदन वाला, कारोबारी मुश्किलें भी हल होंगी, मगर बाद में किसी के झांसे में न फंसें।

वृश्चिक: सितारा दोपहर तक कामयाबी देने तथा इज्जत-मान बढ़ाने वाला, फिर बाद में समय धन लाभ वाला बनेगा।

धनु : आम सितारा मजबूत जो आपके कदम को हर फ्रंट पर बढ़त की तरफ रखेगा, तेज प्रभाव बना रहेगा।

मकर: सितारा दोपहर तक सेहत के लिए कमजोर, नुकसान का भी डर मगर बाद में हर मोर्चा पर कामयाबी मिलेगी।

कुंभ: सितारा दोपहर तक कामकाजी कामों के लिए अच्छा, मगर बाद में हर मोर्चा पर विपरीत हालात बनेंगे।

मीन : सितारा दोपहर तक कमजोर, हर मोर्चा पर सावधानी रखने की जरूरत मगर बाद में कामकाजी दशा सुधरेंगी।

