भारत ने ईरान-इजरायल हमले के बीच अपनी एयर क्षमताओं को बढ़ाने का किया ऐलान

just now
27 minutes ago
48 minutes ago
1 hour ago
2 hours ago
3 hours ago
4 hours ago
5 hours ago
6 hours ago
7 hours ago
8 hours ago
19 hours ago
20 hours ago
21 hours ago
22 hours ago
23 hours ago
Tuesday
Main Menu
धर्म/कुंडली टीवी
नारी
Photos
Videos
हिमाचल प्रदेश
पंजाब
हरियाणा
उत्तर प्रदेश
Breaking
Edited By Sahil Kumar,Updated: 03 Mar, 2026 02:42 PM
ईरान-इजरायल में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अपनी एयर क्षमताओं को बढ़ाने का ऐलान किया है।
नेशनल डेस्कः ईरान-इजरायल में बढ़ते तनाव के बीच भारत ने अपनी एयर क्षमताओं को बढ़ाने का ऐलान किया है।
इजरायल-ईरान जंग के बीच पाकिस्तान का बयान, इस देश के समर्थन में उतरा
Trump के सलाहकारों का ‘वॉर प्लान’: ईरान पर पहले इजरायल हमला करे, फिर अमेरिका आ जाएगा साथ !
Israel attack On Iran: इजरायल के ईरान पर अटैक से डरा ईराक, हमले के खतरे के डर से एरबिल एयरपोर्ट...
Israel attack On Iran: इजरायल का ईरान पर बड़ा हमला, एयरस्पेस बंद, सायरन बजाकर नागरिकों को बंकरों...
इजरायल का ईरान पर हमले शुरू ! धमाकों से दहला तेहरान...ईरानी राष्ट्रपति मसूद भी बने निशाना ! (Video)
इजरायल–ईरान युद्ध के बीच तेल अवीव में भारतीय दूतावास ने अपने नागरिकों के लिए जारी किया 24x7...
इजरायल-ईरान जंग के बीच फंसे यात्रियों के लिए गुड न्यूज, Indigo ने लिया बड़ा फैसला
इजराइल के बेत शेमेश में ईरान का हमला, मरने वालों की संख्या बढ़कर 8 हुई
अब ईरान ने इजरायल पर दागी 70 मिसाइलें, बोला- अमेरिका और इजरायल को कुचल देंगे
US-इजरायल हमलों से ईरान में 550 से अधिक मौतें, IRGC मुख्यालय व 131 शहर तबाह ! ट्रप बोले-‘हमने सांप...
USD $
03/03/2026 14:30 IST
CAD $
AUD $
EUR €
NZD $
AED د.إ
GBP £
Bitcoin
Ethereum
Tether
BNB
USD Coin
XRP
Terra
Solana
मेष राशि वालों आज उत्साह के साथ शुरुआत करेंगे। काम में तेजी दिखेगी और कोई महत्वपूर्ण कार्य समय पर पूरा होगा। परिवार के साथ तालमेल बेहतर रहेगा।
वृष राशि वालों आज सोच-समझकर लिया गया फैसला लाभ देगा। व्यापार में स्थिर प्रगति के संकेत हैं। घर में किसी प्रियजन के साथ समय बिताने का अवसर मिल सकता है।
मिथुन राशि वालों आज का दिन आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। कार्यक्षेत्र में नई जिम्मेदारी मिल सकती है।
कर्क राशि वालों आज भावनाओं को नियंत्रित रखना जरूरी होगा। परिवार में किसी विषय पर गंभीर चर्चा हो सकती है। व्यापार में धैर्य से काम लेना लाभकारी रहेगा।
सिंह राशि वालों आज आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। नौकरी या बिजनेस में नई संभावना सामने आएगी। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी। किसी धार्मिक स्थान की यात्रा...
कन्या राशि वालों आज योजनाओं को अमल में लाने का समय है। कामकाज में ध्यान केंद्रित रखें। परिवार का सहयोग मिलेगा। सिर या आंखों में हल्की परेशानी हो सकती...
तुला राशि वालों आज संतुलन बनाए रखना जरूरी है। कार्यक्षेत्र में आपकी मेहनत की सराहना हो सकती है। किसी करीबी से दिल की बात साझा कर सकते हैं।
वृश्चिक राशि वालों आज गहराई से सोचकर निर्णय लें। व्यापार में नई डील लाभदायक हो सकती है। घर का माहौल शांत रहेगा। मानसिक शांति के लिए ध्यान करें।
धनु राशि वालों आज उत्साह और नई ऊर्जा का अनुभव करेंगे। नौकरी में प्रगति के संकेत हैं। परिवार के साथ हंसी-खुशी का समय बीतेगा। भविष्य की योजना बनाने का...
मकर राशि वालों आज जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ सकता है। काम में अनुशासन जरूरी रहेगा। परिवार के बड़ों का आशीर्वाद मिलेगा।
कुंभ राशि वालों आज नए विचार मन में आ सकते हैं। कार्यक्षेत्र में बदलाव का अवसर मिल सकता है। मित्रों के साथ से मन प्रसन्न रहेगा। सेहत सामान्य रहेगी।
मीन राशि वालों आज का दिन ठीक-ठाक रहेगा। व्यापार में नई दिशा मिलेगी। प्रेमी के साथ समय बिताने का मौका मिल सकता है। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा।
Be on the top of everything happening around the world.
Try Punjab Kesari E-Paper Premium Service.
फीडबैक दें
Thoughts
Jokes