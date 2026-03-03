Main Menu

Aaj Ka Good Luck (4th March 2026):  आज का गुडलक, 12 राशियों के लिए शुभ संकेत और उपाय

Edited By Updated: 04 Mar, 2026 05:31 AM

aaj ka good luck

Aaj Ka Good Luck (4th March 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार 4 मार्च 2026 का दिन ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण कई राशियों के लिए सौभाग्य के द्वार खोल सकता है। चंद्रमा की चाल, वार और नक्षत्र का प्रभाव दैनिक जीवन, करियर, धन और संबंधों पर पड़ता है। यदि...

Aaj Ka Good Luck (4th March 2026): वैदिक ज्योतिष के अनुसार 4 मार्च 2026 का दिन ग्रहों की विशेष स्थिति के कारण कई राशियों के लिए सौभाग्य के द्वार खोल सकता है। चंद्रमा की चाल, वार और नक्षत्र का प्रभाव दैनिक जीवन, करियर, धन और संबंधों पर पड़ता है। यदि सही उपाय किए जाएं तो भाग्य का साथ कई गुना बढ़ सकता है। आइए जानते हैं 12 राशियों के लिए आज का गुडलक, शुभ रंग, शुभ अंक और विशेष उपाय।

4 मार्च 2026 का दिन सही उपायों और सकारात्मक सोच के साथ आपके लिए सौभाग्यशाली बन सकता है। वैदिक ज्योतिष के अनुसार यदि दिन की शुरुआत मंत्र, दान और पूजा से की जाए तो ग्रहों के अशुभ प्रभाव कम होकर शुभ फल में वृद्धि होती है।

मेष (Aries)
गुडलक संकेत: कार्यक्षेत्र में सफलता
शुभ रंग: लाल
शुभ अंक: 9
उपाय: सुबह हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें और हनुमान चालीसा का पाठ करें।

वृषभ (Taurus)
गुडलक संकेत: धन लाभ के योग
शुभ रंग: सफेद
शुभ अंक: 6
उपाय: लक्ष्मी माता को कमल का फूल चढ़ाएं और श्रीसूक्त का पाठ करें।

मिथुन (Gemini)
गुडलक संकेत: नई पहचान से लाभ
शुभ रंग: हरा
शुभ अंक: 5
उपाय: गणेश जी को दूर्वा अर्पित करें और “ॐ गं गणपतये नमः” मंत्र का 108 बार जाप करें।

कर्क (Cancer)
गुडलक संकेत: पारिवारिक सुख
शुभ रंग: सिल्वर
शुभ अंक: 2
उपाय: शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और “ॐ नमः शिवाय” का जाप करें।

सिंह (Leo)
गुडलक संकेत: मान-सम्मान में वृद्धि
शुभ रंग: सुनहरा
शुभ अंक: 1
उपाय: सूर्य देव को अर्घ्य दें और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें।

कन्या (Virgo)
गुडलक संकेत: करियर में उन्नति
शुभ रंग: हरा
शुभ अंक: 7
उपाय: विष्णु भगवान को पीले पुष्प अर्पित करें।

तुला (Libra)
गुडलक संकेत: दांपत्य जीवन में मधुरता
शुभ रंग: गुलाबी
शुभ अंक: 6
उपाय: राधा-कृष्ण की पूजा करें और मिश्री का भोग लगाएं।

वृश्चिक (Scorpio)
गुडलक संकेत: अटके कार्य पूर्ण
शुभ रंग: मरून
शुभ अंक: 8
उपाय: मंगल ग्रह शांति के लिए हनुमान मंदिर में दीपक जलाएं।

धनु (Sagittarius)
गुडलक संकेत: यात्रा से लाभ
शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 3
उपाय: केले के पेड़ की पूजा करें और हल्दी का तिलक लगाएं।

मकर (Capricorn)
गुडलक संकेत: आर्थिक स्थिरता
शुभ रंग: नीला
शुभ अंक: 8
उपाय: शनि देव को तिल का तेल अर्पित करें और गरीबों को दान दें।

कुंभ (Aquarius)
गुडलक संकेत: नई योजना सफल
शुभ रंग: आसमानी
शुभ अंक: 4
उपाय: पीपल के पेड़ के नीचे दीपक जलाएं।

मीन (Pisces)
गुडलक संकेत: आध्यात्मिक उन्नति
शुभ रंग: पीला
शुभ अंक: 3
उपाय: दुर्गा माता को लाल पुष्प अर्पित करें और दुर्गा चालीसा का पाठ करें।

शास्त्रों की बात, जानें धर्म के साथ
 

 

 

