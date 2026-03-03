जंग के बीच भूकंप के झटकों से दहला दक्षिणी ईरान

ईरान के दक्षिणी भाग के Gerash के नज़दीक एक 4.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसे United States Geological Survey ने दर्ज किया। झटका सतह से लगभग 10 किलोमीटर नीचे महसूस हुआ

International Desk: ईरान के दक्षिणी भाग के Gerash के नज़दीक एक 4.3 तीव्रता का भूकंप आया, जिसे United States Geological Survey ने दर्ज किया। झटका सतह से लगभग 10 किलोमीटर नीचे महसूस हुआ और यह क्षेत्रभौगोलिक रूप से भूकंप-प्रवण है अभी तक किसी नुकसान या घायल होने की खबर नहीं है। इस प्रकार के हल्के भूकंप इस क्षेत्र में सामान्य हैं क्योंकि यह टेकटोनिक प्लेटों के टकराव वाले इलाकों में आता है।

शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार अभी तक किसी मौत, घायल या बड़े नुकसान की सूचना नहीं है, और चेतावनी भी जारी नहीं की गई है।दक्षिणी ईरान में ज़ाग्रोस पर्वत क्षेत्र स्थित है, जहाँ अरब और यूरेशियन प्लेटें लगातार टकराती हैं। इसी गतिविधि की वजह से इस क्षेत्र में छोटे-मध्यम भूकंप बार-बार महसूस होते हैं। वैज्ञानिकों का कहना है कि 4.0-5.0 रेंज के झटके आम हैं और जीवन-धर्मिता को खतरे में नहीं डालते हैं।