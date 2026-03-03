US-Iran War से बिगड़े हालात: ट्रंप का अमेरिकियों को कड़ा संदेश,  तुरंत छोड़े मिडल ईस्ट के 15 देश

रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर ड्रोन हमले के बाद अमेरिका ने 15 मध्य पूर्वी देशों से अपने नागरिकों को तुरंत निकलने की चेतावनी दी है। ईरान-इज़राइल-अमेरिका संघर्ष चौथे दिन में और भड़क गया है। होर्मुज़ जलडमरूमध्य बंद है, इज़राइली हमले जारी हैं और...

Washington:अमेरिका, इज़राइल और ईरान के बीच जारी सैन्य टकराव चौथे दिन में प्रवेश कर चुका है और हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। मध्य पूर्व में तेजी से बढ़ते संघर्ष के बीच सऊदी अरब की राजधानी रियाद स्थित अमेरिकी दूतावास पर बीती रात ड्रोन हमला हुआ, जिसके बाद दूतावास को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। इसी के साथ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने के 15 देशों में रह रहे अपने नागरिकों को तुरंत देश छोड़ने की सलाह दी है।

रियाद में अमेरिकी दूतावास पर हमला

सऊदी अरब के रक्षा मंत्रालय के अनुसार सोमवार रात दो ड्रोन अमेरिकी दूतावास परिसर से टकराए। इस हमले में सीमित स्तर पर आग लगी और इमारत को कुछ भौतिक क्षति पहुँची। रियाद के डिप्लोमैटिक क्वार्टर से काला धुआँ उठता देखा गया, जहाँ कई विदेशी दूतावास स्थित हैं। हालाँकि इस हमले में किसी के घायल होने की खबर नहीं है। अमेरिकी अधिकारियों ने घोषणा की है कि दूतावास अगली सूचना तक बंद रहेगा। जारी सुरक्षा चेतावनी में अमेरिकी नागरिकों से कहा गया है कि वे “वर्तमान में जहाँ हैं वहीं सुरक्षित रहें” और दूतावास परिसर के पास न जाएँ।

15 देशों से अमेरिकियों को निकलने की सलाह

अमेरिकी विदेश विभाग ने मध्य पूर्व के 15 देशों में रह रहे अमेरिकी नागरिकों को तत्काल सुरक्षित वाणिज्यिक उड़ानों के माध्यम से क्षेत्र छोड़ने की अपील की है। विदेश विभाग की सहायक सचिव मोरा नामदार ने कहा कि “सुरक्षा जोखिमों को देखते हुए अमेरिकी नागरिक जल्द से जल्द उपलब्ध व्यावसायिक साधनों से प्रस्थान करें।”

जिन देशों के लिए यह चेतावनी जारी की गई है, वे हैं:

बहरीन मिस्र ईरान इराक इज़राइल वेस्ट बैंक और गाज़ा जॉर्डन कुवैत लेबनान ओमान कतर सऊदी अरब सीरिया संयुक्त अरब अमीरात यमन

होर्मुज़ जलडमरूमध्य बंद, ईरान की धमकी

तनाव और बढ़ गया है क्योंकि ईरान ने चेतावनी दी है कि होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुजरने वाले जहाजों को “आग के हवाले कर दिया जाएगा।” यह महत्वपूर्ण समुद्री मार्ग फिलहाल अवरुद्ध बताया जा रहा है। होर्मुज़ जलडमरूमध्य विश्व के तेल आपूर्ति मार्गों में सबसे महत्वपूर्ण है। इसके बंद रहने से वैश्विक ऊर्जा बाजार पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।