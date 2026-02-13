Main Menu

इंडियन क्रिकेट टीम से भिड़ेगे, तो लल्ला भुगतोगे, अनिल कपूर और हरभजन सिंह का कड़ा संदेश

Edited By Updated: 13 Feb, 2026 03:26 PM

lalla anthem a warning from subedar anil kapoor harbhajan singh

अनिल कपूर और राधिका मदान स्टारर “लल्ला एंथम – अ वार्निंग फ्रॉम सूबेदार” में पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह भी स्पेशल अपीयरेंस देते नजर आए हैं। इस हाई-एनर्जी एंथम को रोहन-विनायक ने कंपोज किया है, बोल ऋषि उपाध्याय ने लिखे हैं और विशाल दडलानी ने अपनी आवाज़...

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। अनिल कपूर और राधिका मदान स्टारर “लल्ला एंथम – अ वार्निंग फ्रॉम सूबेदार” में पूर्व क्रिकेटर हरभजन सिंह भी स्पेशल अपीयरेंस देते नजर आए हैं। इस हाई-एनर्जी एंथम को रोहन-विनायक ने कंपोज किया है, बोल ऋषि उपाध्याय ने लिखे हैं और विशाल दडलानी ने अपनी आवाज़ दी है। यह गाना आगामी एक्शन-ड्रामा ‘सूबेदार’ के ओरिजिनल ट्रैक “लल्ला” पर आधारित है और फिल्म के मुख्य किरदार अर्जुन मौर्य (अनिल कपूर) के साहस, अनुशासन और गर्व को दिखाता है।

फिल्म की थीम और संदेश
फिल्म भारत के हार्टलैंड की पृष्ठभूमि पर बनी है और उस जज्बे को दर्शाती है जो किसी बड़े टूर्नामेंट में टीम इंडिया और उनके फैंस महसूस करते हैं। गाने में ‘द भारत आर्मी’, शेफाली बग्गा और फिल्म के कलाकारों की मौजूदगी इसे आत्मविश्वास और गर्व से भर देती है। हरभजन सिंह ने इस वीडियो में काम करना एक स्पेशल एक्सपीरियंस बताया और अनिल कपूर की एनर्जी और करिश्मा की तारीफ की।

 

 

निर्देशन और प्रोडक्शन
निर्देशक सुरेश त्रिवेणी ने इसे डायरेक्ट किया है, जिन्हें पहले ‘तुम्हारी सुलू’, ‘जलसा’ और ‘दलदल’ जैसी फिल्में दी जा चुकी हैं। फिल्म को विक्रम मल्होत्रा, अनिल कपूर और सुरेश त्रिवेणी ने प्रोड्यूस किया है, जबकि ओपनिंग इमेज फिल्म्स और AKFCN भी इसके प्रोडक्शन पार्टनर हैं।

मुख्य कलाकार और उनके किरदार
सुपरस्टार अनिल कपूर और राधिका मदान लीड रोल में हैं, वहीं सौरभ शुक्ला, आदित्य रावल, फैसल मलिक और मोना सिंह अहम किरदारों में नजर आएंगे। फिल्म में अनुशासन, गर्व और निडर मूड को हर किरदार में दिखाया गया है।

रिलीज डेट
‘सूबेदार’ का प्रीमियर 5 मार्च को प्राइम वीडियो पर होगा और इसे हिंदी, तमिल और तेलुगु में भारत और दुनिया के 240 से अधिक देशों में देखा जा सकेगा। गाना और फिल्म दोनों ही खेल और फिल्म के जज्बे, आत्मविश्वास और अदम्य साहस को बखूबी प्रदर्शित करते हैं।

