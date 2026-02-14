Main Menu

CBSE Dress Code 2026: बोर्ड परीक्षा में भूलकर भी न पहनें ये चीजें! CBSE ने बच्चों के लिए जारी किया Dress Code

14 Feb, 2026

CBSE बोर्ड की परीक्षाएं शुरु होने वाली हैं। परीक्षा शुरु होने से पहले   CBSE ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अक्सर देखा गया है कि छोटी सी लापरवाही एग्जाम वाले दिन बड़ी मानसिक परेशानी का सबब बन जाती है। बोर्ड का लक्ष्य अनुशासन के साथ-साथ चेकिंग की...

CBSE Dress Code 2026: CBSE बोर्ड की परीक्षाएं शुरु होने वाली हैं। परीक्षा शुरु होने से पहले CBSE ने दिशा-निर्देश जारी किए हैं। अक्सर देखा गया है कि छोटी सी लापरवाही एग्जाम वाले दिन बड़ी मानसिक परेशानी का सबब बन जाती है। बोर्ड का लक्ष्य अनुशासन के साथ-साथ चेकिंग की प्रक्रिया को तेज करना है ताकि छात्रों का कीमती समय बर्बाद न हो।

क्यों जरूरी है ड्रेस कोड?

परीक्षा केंद्र पर बच्चों की एंट्री से पहले तलाशी ली जाती है। भारी कपड़े, अधिक पॉकेट्स या मेटल वाली एक्सेसरीज होने पर सुरक्षा जांच में देरी होती है, जिससे लंबी लाइनें लग जाती हैं और छात्रों का तनाव बढ़ता है। बोर्ड के अनुसार जितना सादा पहनावा होगा, एंट्री उतनी ही आसान और तनावमुक्त होगी।

लड़कों के लिए ड्रेस कोड नियम

  • रेगुलर छात्र: अपनी पूरी स्कूल यूनिफॉर्म में ही परीक्षा केंद्र पहुंचें। यूनिफॉर्म साफ और नियमों के अनुसार होनी चाहिए।
  • प्राइवेट कैंडिडेट्स: हल्के रंग की साधारण शर्ट या टी-शर्ट और ट्राउजर पहनें।
  • क्या न पहनें: बहुत अधिक चेन (Zips), बड़े बटन या मैटेलिक सजावट वाले कपड़ों से बचें। जूतों के बजाय साधारण सैंडल या चप्पल को प्राथमिकता दें।

लड़कियों के लिए ड्रेस कोड नियम

  • कपड़े: रेगुलर छात्राएं स्कूल ड्रेस में आएं। प्राइवेट छात्राएं कढ़ाईदार या भारी डिजाइनर कपड़ों के बजाय हल्के और आरामदायक कपड़े पहनें।
  • गहने और एक्सेसरीज: परीक्षा हॉल में झुमके, नोज पिन, अंगूठी, चूड़ी, ब्रेसलेट या हार पहनकर जाने की अनुमति नहीं है।
  • फुटवियर: हाई हील्स पहनने से बचें; फ्लैट सैंडल या चप्पल सबसे सुरक्षित विकल्प हैं। बालों में मेटल क्लिप या भारी बैंड न लगाएं।

इन बातों का रखें खास ख्याल

  1.  परीक्षा शुरू होने से कम से कम 45-60 मिनट पहले केंद्र पर पहुंचें।
  2. एडमिट कार्ड (प्रवेश पत्र) और स्कूल आईडी कार्ड ले जाना न भूलें।
  3. मोबाइल, ब्लूटूथ, ईयरफोन या कैलकुलेटर पूरी तरह प्रतिबंधित हैं।
  4.  चेकिंग के दौरान स्टाफ का सहयोग करें। प्रश्नपत्र मिलते ही सबसे पहले निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

 

