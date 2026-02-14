Daily horoscope : आज इन राशियों को मिलेगी मनमुताबिक सफलता

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 14 Feb, 2026 08:42 AM

मेष : यत्न करने पर आपकी प्लानिंग-प्रोग्रामिंग में कुछ न कुछ पेशकदमी होगी, वैसे भी हर फ्रंट पर बेहतरी होगी, कामयाबी मिलेगी।

वृष: पूरा परहेज रखने के बावजूद पेट बिगड़ा-बिगड़ा सा महसूस होगा, मन भी अशांत, बेचैन सा रहेगा, सफर भी न करें।

मिथुन: अर्थ तथा कारोबार की दशा संतोषजनक, हर फ्रंट पर बेहतरी होगी, कामयाबी मिलेगी, दोनों पति-पत्नी एक-दूसरे के प्रति सॉफ्ट रहेंगे।

कर्क: अशांत, परेशान तथा डावांडोल मन स्थिति के कारण आप किसी भी काम को हाथ में लेने पर घबराहट महसूस न करेंगे।

सिंह : आम सितारा स्ट्रांग जो हर फ्रंट पर आपके कदम को बढ़त की तरफ रखेगा, स्कीमें-प्रोग्राम सिरे चढ़ेंगे, मान-सम्मान की प्राप्ति।

कन्या : प्रॉपर्टी के कामों के लिए आपकी भागदौड़ अच्छा नतीजा देगी, मगर घरेलू मोर्चे पर खींचातनी रहने का डर।

तुला: आम सितारा मजबूत जो आपको हिम्मती, उत्साही तथा कामकाजी मोर्चे पर एक्टिव, व्यस्त तथा इफैक्टिव रखेगा।

वृश्चिक: सितारा व्यापार कारोबार में लाभ वाला, कारोबारी टूरिंग भी फ्रूटफुल रहेगी, यत्न करने पर कोई कामकाजी बाधा-मुश्किल हटेगी।

धनु : व्यापार तथा कामकाज की दशा अच्छी, जिस काम के लिए यत्न करेंगे, उसमें कामयाबी मिलेगी, मान-सम्मान की प्राप्ति।

मकर: सितारा खर्चों को बढ़ाने, अर्थ दशा टाइट रखने, नुकसान कराने वाला, किसी के चक्र में भी न फंसें।

कुंभ: टीचिंग, कोचिंग, मैडीसिन, टूरिज्म, कंसल्टैंसी, प्रकाशन का काम करने वालों को अपने कामों में लाभ मिलेगा।

मीन : किसी अफसर के साॅफ्ट रुख के कारण आपको अपनी किसी सरकारी प्रॉब्लम को सुलझाने में मदद मिलेगी, तेज प्रभाव बना रहेगा।

