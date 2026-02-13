पंजाब में 8 IAS और PCS अधिकारियों के तबादले, देखें List

1 hour ago
Edited By VANSH Sharma,Updated: 13 Feb, 2026 10:27 PM
पंजाब प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया गया है। इस दौरान 8 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं।
पंजाब डेस्क: पंजाब प्रशासन में बड़ा फेरबदल किया गया है। इस दौरान 8 आईएएस और पीसीएस अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। जिन अधिकारियों का तबादला किया गया है, उनकी सूची इस प्रकार है…
