Weekly Love rashifal (16.02.2026 से 22.02.2026): साप्ताहिक लव राशिफल से जानें कैसी रहेगी आपकी रोमांटिक लाइफ

Weekly Love Horoscope 16 Feb to 22 Feb 2026 साप्ताहिक प्रेम राशिफल: यह सप्ताह प्रेम संबंधों के लिहाज से कई राशियों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। ग्रहों की चाल, विशेषकर Venus (शुक्र) और Moon (चंद्रमा) की स्थिति, रिश्तों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव...

Weekly Love Horoscope 16 Feb to 22 Feb 2026 साप्ताहिक प्रेम राशिफल: यह सप्ताह प्रेम संबंधों के लिहाज से कई राशियों के लिए निर्णायक साबित हो सकता है। ग्रहों की चाल, विशेषकर Venus (शुक्र) और Moon (चंद्रमा) की स्थिति, रिश्तों में भावनात्मक उतार-चढ़ाव और आकर्षण दोनों लेकर आएगी। जहां कुछ लोगों के जीवन में नए प्रेम का आगमन होगा, वहीं कुछ को अपने संबंधों को संभालने के लिए धैर्य की आवश्यकता होगी।

विशेष ज्योतिषीय संकेत
इस सप्ताह शुक्र और चंद्रमा की सकारात्मक स्थिति प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ाएगी। जिन रिश्तों में दूरी आ गई थी, उनमें सुधार के संकेत हैं। हालांकि, संवाद की कमी से गलतफहमियां बढ़ सकती हैं इसलिए खुलकर बात करें।

सप्ताह का प्रेम उपाय
शुक्रवार के दिन सफेद वस्त्र धारण करें। माता लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करें और "ॐ शुक्राय नमः" मंत्र का 108 बार जप करें। इससे प्रेम जीवन में सुख-समृद्धि आएगी।

आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का विस्तृत साप्ताहिक लव राशिफल —
मेष राशि (Aries)
यह सप्ताह आपके लिए रोमांटिक सरप्राइज लेकर आ सकता है। पार्टनर के साथ किसी यात्रा या डेट का प्लान बन सकता है। पुराने मतभेद दूर होंगे। सिंगल लोगों को किसी खास व्यक्ति से मुलाकात का अवसर मिलेगा। सप्ताह के मध्य में भावनात्मक संतुलन बनाए रखें।

वृषभ राशि (Taurus)
प्रेम जीवन में स्थिरता बनी रहेगी। दांपत्य जीवन में मधुरता आएगी। जीवनसाथी का सहयोग मिलेगा। हालांकि, सप्ताहांत में छोटी बात पर बहस हो सकती है। संवाद बनाए रखें।

मिथुन राशि (Gemini)
यह सप्ताह रोमांस से भरपूर रहेगा। सोशल मीडिया या मित्रों के माध्यम से नया प्रेम संबंध शुरू हो सकता है। जो पहले से रिलेशनशिप में हैं, वे अपने भविष्य को लेकर गंभीर बातचीत कर सकते हैं।

कर्क राशि (Cancer)
भावनाएं गहरी रहेंगी। पार्टनर के साथ भावनात्मक जुड़ाव बढ़ेगा। यदि मन में कोई बात है, तो खुलकर साझा करें। सिंगल जातकों के लिए प्रस्ताव आने की संभावना है।

सिंह राशि (Leo)
अहंकार से बचें। प्रेम संबंधों में समझदारी जरूरी है। जीवनसाथी को समय दें। सप्ताह के अंत में रोमांटिक माहौल बनेगा। विवाह योग्य लोगों के लिए रिश्ता पक्का हो सकता है।

कन्या राशि (Virgo)
प्रेम जीवन में स्पष्टता आएगी। पुराने भ्रम दूर होंगे। यदि किसी से मनमुटाव चल रहा था, तो सुलह के संकेत हैं। सिंगल लोगों को पुराने मित्र से प्रेम प्रस्ताव मिल सकता है।

तुला राशि (Libra)
शुक्र का विशेष प्रभाव आपके आकर्षण को बढ़ाएगा। रिलेशनशिप में रोमांस और जुनून रहेगा। पार्टनर के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का अवसर मिलेगा।

वृश्चिक राशि (Scorpio)
रिश्तों में गहराई बढ़ेगी। हालांकि, शक या संदेह से बचना जरूरी है। दांपत्य जीवन में सुधार होगा। सप्ताह के अंत में खुशखबरी मिल सकती है।

धनु राशि (Sagittarius)
नई शुरुआत का समय है। यदि आप सिंगल हैं तो किसी यात्रा के दौरान प्रेम मिल सकता है। जो लोग पहले से रिश्ते में हैं, वे अपने संबंध को अगले स्तर पर ले जा सकते हैं।

मकर राशि (Capricorn)
व्यस्तता के कारण प्रेम जीवन प्रभावित हो सकता है। पार्टनर को समय देना जरूरी है। सप्ताह के मध्य में भावनात्मक बातचीत से रिश्ते मजबूत होंगे।

कुंभ राशि (Aquarius)
यह सप्ताह प्रेम के लिहाज से अनुकूल है। सिंगल जातकों के लिए नया रिश्ता शुरू हो सकता है। विवाहित लोगों के जीवन में रोमांस बढ़ेगा।

मीन राशि (Pisces)
भावनात्मक रूप से मजबूत रहेंगे। पार्टनर के साथ आध्यात्मिक या धार्मिक कार्यक्रम में शामिल हो सकते हैं। प्रेम संबंधों में विश्वास बढ़ेगा।

