    3. | असम: गुवाहटी में रैली के दौरान पीएम मोदी बोले- BJP कार्यकर्ता होना मेरी सबसे बड़ी योग्यता

असम: गुवाहटी में रैली के दौरान पीएम मोदी बोले- BJP कार्यकर्ता होना मेरी सबसे बड़ी योग्यता

14 Feb, 2026 03:30 PM

being a bjp worker is my biggest qualification pm modi in guwahati

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज असम पहुंचे हैं। यहां पर उन्होंने गुवाहटी में रैली में संबोधन के दौरान एक बड़ा बयान दिया है। पीएम ने संबोधन के दौरान कहा कि भाजपा कार्यकर्ता होना मेरी सबसे बड़ी योग्यता और गर्व का स्रोत है।

खबर अभी अपडेट की जा रही है....

