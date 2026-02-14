Weekly Good Luck (16.02.2026 से 22.02.2026): जानें, इस हफ्ते क्या है आपका Lucky Charm

Edited By Niyati Bhandari, Updated: 14 Feb, 2026 12:42 PM

Weekly Good Luck (16.02.2026 से 22.02.2026): 16 फरवरी से 22 फरवरी 2026 का यह सप्ताह कई राशियों के लिए भाग्यवृद्धि और नए अवसरों का संकेत दे रहा है। इस दौरान Jupiter (गुरु) का प्रभाव ज्ञान और विस्तार देगा, जबकि Sun (सूर्य) आत्मविश्वास को मजबूत करेगा।...

Weekly Good Luck (16.02.2026 से 22.02.2026): 16 फरवरी से 22 फरवरी 2026 का यह सप्ताह कई राशियों के लिए भाग्यवृद्धि और नए अवसरों का संकेत दे रहा है। इस दौरान Jupiter (गुरु) का प्रभाव ज्ञान और विस्तार देगा, जबकि Sun (सूर्य) आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। सही दिशा में किया गया प्रयास इस सप्ताह बड़ा परिणाम दे सकता है।

16 फरवरी से 22 फरवरी 2026 का सप्ताह ज्यादातर राशियों के लिए प्रगति और अवसर लेकर आया है। सही Lucky Charm अपनाकर और शुभ रंग का प्रयोग कर आप अपने भाग्य को और मजबूत बना सकते हैं। विश्वास रखें, इस सप्ताह आपके प्रयासों को ब्रह्मांड का समर्थन मिलेगा। आइए जानते हैं सभी 12 राशियों का Lucky Charm और शुभ संकेत —

इस सप्ताह का सार्वभौमिक गुड लक टिप

सुबह उठकर सूर्य को जल अर्पित करें।

घर में कपूर जलाकर नकारात्मक ऊर्जा दूर करें।

सकारात्मक सोच बनाए रखें, भाग्य स्वयं आपका साथ देगा।

मेष राशि (Aries)

Lucky Charm: लाल चंदन का तिलक लगाएं।

शुभ रंग: लाल

शुभ अंक: 9

इस सप्ताह आत्मविश्वास आपका सबसे बड़ा हथियार रहेगा। किसी नए प्रोजेक्ट की शुरुआत के लिए समय अनुकूल है। मंगलवार को विशेष लाभ के योग हैं।

वृषभ राशि (Taurus)

Lucky Charm: चांदी का सिक्का अपने पास रखें।

शुभ रंग: सफेद

शुभ अंक: 6

आर्थिक मामलों में सुधार होगा। शुक्रवार को धन लाभ संभव है। घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी।

मिथुन राशि (Gemini)

Lucky Charm: हरा रुमाल अपने पास रखें।

शुभ रंग: हरा

शुभ अंक: 5

नई जान-पहचान आपके लिए भाग्यशाली साबित होगी। बुधवार को करियर में उन्नति के संकेत हैं।

कर्क राशि (Cancer)

Lucky Charm: चंद्राकार लॉकेट पहनें।

शुभ रंग: क्रीम

शुभ अंक: 2

परिवार से जुड़ी खुशखबरी मिल सकती है। सोमवार को मानसिक शांति और शुभ समाचार के योग हैं।

सिंह राशि (Leo)

Lucky Charm: तांबे का कड़ा पहनें।

शुभ रंग: सुनहरा

शुभ अंक: 1

नेतृत्व क्षमता से लाभ मिलेगा। रविवार को विशेष सफलता मिल सकती है।

कन्या राशि (Virgo)

Lucky Charm: तुलसी की माला धारण करें।

शुभ रंग: हल्का हरा

शुभ अंक: 7

कार्य में स्थिरता आएगी। गुरुवार को रुके काम पूरे होंगे।

तुला राशि (Libra)

Lucky Charm: इत्र या सुगंधित वस्तु अपने पास रखें।

शुभ रंग: गुलाबी

शुभ अंक: 6

सामाजिक मान-सम्मान बढ़ेगा। शुक्रवार को प्रेम और धन दोनों में लाभ।

वृश्चिक राशि (Scorpio)

Lucky Charm: लाल धागा दाहिने हाथ में पहनें।

शुभ रंग: मैरून

शुभ अंक: 8

छिपे हुए अवसर सामने आएंगे। मंगलवार को साहसिक निर्णय फायदेमंद रहेगा।

धनु राशि (Sagittarius)

Lucky Charm: पीला रुमाल

शुभ रंग: पीला

शुभ अंक: 3

यात्रा से लाभ संभव है। गुरुवार को भाग्य आपका साथ देगा।

मकर राशि (Capricorn)

Lucky Charm: काला कील अपने पास रखें।

शुभ रंग: नीला

शुभ अंक: 8

कड़ी मेहनत रंग लाएगी। शनिवार को आर्थिक सुधार होगा।

कुंभ राशि (Aquarius)

Lucky Charm: नीला पेन

शुभ रंग: आसमानी

शुभ अंक: 4

नई योजनाएं सफल होंगी। बुधवार को शुभ समाचार मिल सकता है।

मीन राशि (Pisces)

Lucky Charm: पीला पुष्प भगवान विष्णु को अर्पित करें।

शुभ रंग: हल्का पीला

शुभ अंक: 3

आध्यात्मिक उन्नति और मानसिक शांति मिलेगी। गुरुवार को भाग्य प्रबल रहेगा।