30 हजार फुट ऊंचाई पर फ्लाइट में हंगामा ! यात्रियों में खून-खराबे वाली लड़ाई, Belgium में करानी पड़ी इमरजेंसी लैंडिंग(Video)

तुर्की से ब्रिटेन जा रही जेट2 फ्लाइट में यात्रियों के बीच हवा में ही जबरदस्त मारपीट हो गई। हालात इतने बिगड़े कि विमान को बेल्जियम में आपात लैंडिंग करनी पड़ी। दो यात्रियों को पुलिस ने उतार लिया, बाद में फ्लाइट मैनचेस्टर पहुंची।

International Desk: तुर्की से यूनाइटेड किंगडम (UK) जा रही Jet2 की एक फ्लाइट में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई, जब यात्रियों के बीच हवा में ही हिंसक झड़प शुरू हो गई। इस घटना के चलते विमान को रास्ते में ही Belgium में डायवर्ट करना पड़ा। फ्लाइट LS896, जो Antalya से Manchester जा रही थी, में गुरुवार को अचानक दो यात्रियों के बीच हाथापाई शुरू हो गई। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि विमान के गलियारे में यात्री एक-दूसरे पर घूंसे बरसा रहे हैं, जबकि आसपास बैठे लोग चीखते-चिल्लाते नजर आ रहे हैं। एयरलाइन की ओर से जारी बयान में इस घटना को “बेहद शर्मनाक और अस्वीकार्य व्यवहार” बताया गया।

🇹🇷 A flight from Turkey to the UK just diverted to Belgium after a massive brawl broke out mid-air



Between parliament fistfights and now airplane brawls, Turkey is really committed to hands-on conflict resolution😂pic.twitter.com/mDBMYkyhD6 https://t.co/SJJAaYBqVH — Mario Nawfal (@MarioNawfal) February 14, 2026

जेट2 के मुताबिक, झगड़े में शामिल दोनों “डिसरप्टिव पैसेंजर्स” को ब्रसेल्स में विमान से उतार दिया गया, जहां स्थानीय पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। इसके बाद फ्लाइट ने दोबारा उड़ान भरी और मैनचेस्टर पहुंची। हालांकि अब तक यह साफ नहीं हो पाया है कि झगड़े की शुरुआत किस वजह से हुई, लेकिन ब्रिटिश मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक चश्मदीद ने दावा किया है कि उड़ान के दौरान एक पुरुष यात्री ने कथित तौर पर नस्लवादी टिप्पणी की थी, जिसके बाद विवाद हिंसा में बदल गया। यह घटना एक बार फिर फ्लाइट सेफ्टी और यात्रियों के व्यवहार पर गंभीर सवाल खड़े करती है। विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में न सिर्फ यात्रियों की जान जोखिम में पड़ती है, बल्कि सैकड़ों लोगों की यात्रा भी प्रभावित होती है।