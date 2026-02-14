...तो मार देंगे, मशहूर पंजाबी एक्ट्रेस हिमांशी खुराना को गैंगस्टर का धमकी भरा Call

मशहूर पंजाबी एक्ट्रेस और मॉडल हिमांशी खुराना को गैंगस्टर का धमकी भरा कॉल आया है।

पंजाब डेस्क : मशहूर पंजाबी एक्ट्रेस और मॉडल हिमांशी खुराना को गैंगस्टर का धमकी भरा कॉल आया है। मिली जानकारी के अनुसार, हिमांशी खुराना को कथित तौर पर एक धमकी भरा फोन कॉल आया है। कॉल करने वाले ने उनसे बड़ी रकम की मांग करते हुए गंभीर परिणाम भुगतने की चेतावनी दी। कॉल करने वाले ने कहा कि अगर पैसे नहीं दिए तो मार देंगे। घटना के बाद हिमांशी खुराना ने तुरंत मोहाली में पुलिस से संपर्क कर शिकायत दर्ज करवाई है।

सूत्रों के अनुसार, फोन कॉल में अज्ञात व्यक्ति ने पैसे न देने पर नुकसान पहुंचाने की धमकी दी है। जानकारी के मुताबिक, हिमांशी खुरान को लारैंस गैंग की तरफ से धमकी मिली है। गैंगस्टर हरि बाक्सर के नाम से धमकी विदेशी नंबर से मिली है, जिसने 10 करोड़ की फिरौती मांगी है। पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। गैंगस्टर लारैंस अभी जेल में है और हरि बाक्सर उसका गैंग चला रहा है। बता दें कि, पिछले कई दिनों से बॉलीवुड वाले और पंजाबी गायकों को धमकी भरे कॉल आ रहे हैं।

मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस ने कॉल की डिटेल्स खंगालनी शुरू कर दी है और तकनीकी जांच के जरिए कॉल करने वाले तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा के मद्देनजर आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। पंजाब के हिमांशी खुराना ने मॉडलिंग से अपने करियर की शुरुआत की थी। 2011 में मिस लुधियाना का खिताब जीतने के बाद उन्होंने मनोरंजन जगत में पहचान बनाई। वे फिल्म साड्डा हक और कई लोकप्रिय गीतों में नजर आ चुकी हैं। इसके अलावा रियलिटी शो बिग बॉस 13 में भाग लेने के बाद उनकी लोकप्रियता में और इजाफा हुआ।

