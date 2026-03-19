Prime vedio पर नई OTT लाइनअप में ड्रामा, थ्रिल और भरपूर मनोरंजन का तड़का

प्राइम वीडियो ने आज अपने ‘प्राइम वीडियो प्रेज़ेंट्स’ कार्यक्रम में अब तक की सबसे बड़ी नई ओरिजिनल सीरीज़ और फिल्मों की घोषणा की। इसमें लगभग 55 नई सीरीज़ और फिल्में शामिल हैं।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। भारत में दर्शकों के मनोरंजन के सबसे पसंदीदा डेस्टिनेशन, प्राइम वीडियो ने आज अपने ‘प्राइम वीडियो प्रेज़ेंट्स’ कार्यक्रम में अब तक की सबसे बड़ी नई ओरिजिनल सीरीज़ और फिल्मों की घोषणा की। इसमें लगभग 55 नई सीरीज़ और फिल्में शामिल हैं। इसमें भारतीय ओरिजिनल कंटेंट की बड़ी सूची के साथ-साथ एमेज़ॅन एमजीएम स्टूडियोज़ इंडिया की थिएटर में रिलीज़ होने वाली फिल्मों और कई बड़ी लाइसेंस्ड फिल्मों की भी घोषणा की गई। यह आने वाला बहु-भाषा कंटेंट दर्शकों को हर जगह स्ट्रीमिंग से लेकर सिनेमा तक मनोरंजन देगा।

इस स्लेट में हिंदी, तमिल और तेलुगु भाषाओं में कई ज़बरदस्त ओरिजिनल सीरीज़ और फ़िल्में शामिल हैं। इनमें स्क्रिप्टेड और अनस्क्रिप्टेड, दोनों तरह की कहानियों के अलग-अलग जॉनर देखने को मिलेंगे। इसमें कई नई और बहुप्रतीक्षित टाइटल्स शामिल हैं, जैसे निक्खिल आडवाणी की महान रचना द रिवोल्यूशनरीज़, जिसमें भुवन बाम, रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा और गुरफतेह पिरज़ादा नजर आएंगे; मटका किंग जिसमें विजय वर्मा हैं; राख जिसमें अली फज़ल, सोनाली बेंद्रे और आमिर बशीर हैं; लुक्खे, जिसमें रैपर किंग पहली बार एक्टिंग करते दिखेंगे; और वंश – द कलयुग वॉरियर्स, जो भारत की पहली हिंदी सुपरहीरो सीरीज़ है, खास तौर पर स्ट्रीमिंग के लिए बनाई गई है। इन नई रिलीज़ के साथ-साथ, इस लाइनअप में भारत की कुछ सबसे लोकप्रिय सीरीज़ के नए सीज़न भी वापस आ रहे हैं। इनमें 'फ़र्ज़ी' सीज़न 2, 'पंचायत' सीज़न 5, 'कॉल मी बे' सीज़न 2, 'दुपहिया' सीज़न 2, 'दहाड़' सीज़न 2 और ' द ट्रेटर्स' सीज़न 2 जैसी कई सीरीज़ शामिल हैं।



अपने अब तक के सबसे बड़े क्षेत्रीय कंटेंट विस्तार के साथ, यह लाइनअप क्षेत्रीय कहानी कहने को नई ऊंचाइयों पर ले जाता है। इसमें कई बड़े लॉन्च शामिल हैं, जैसे लोकप्रिय हिंदी अनस्क्रिप्टेड सीरीज़, द ट्रेटर्स का तेलुगु संस्करण, जिसमें तेजा सज्जा होस्ट के रूप में नजर आएंगे; गुव्वला चेरुवु घाट, जो कि किरण अब्बावरम और थिरुवीर अभिनीत एक तेलुगु ड्रामा है; इसके अलावा तमिल ड्रामा एग्जाम, पुष्कर और गायत्री द्वारा निर्मित वधांधी का सीज़न 2, और इंस्पेक्टर ऋषि का सीज़न 2 भी इस सूची में शामिल हैं।



इस लाइनअप में प्राइम वीडियो के लिए कई नए बड़े सहयोग भी शामिल हैं। ऋतिक रोशन की एचआरएक्स फिल्म्स अब पहली बार स्ट्रीमिंग की दुनिया में कदम रख रही है, जिसमें ओरिजिनल सीरीज़ स्टॉर्म और ओरिजिनल फिल्म मेस शामिल हैं। वहीं आलिया भट्ट की इटरनल सनशाइन प्रोडक्शंस भी ओरिजिनल फिल्म डोंट बी शाय लेकर आ रही है। अनुभवी कहानीकारों और नए उभरते क्रिएटर्स का यह मिश्रण अब भारत और दुनिया भर के दर्शकों के लिए मनोरंजन का नया अनुभव तैयार कर रहा है।



इस लाइनअप की एक खास झलक एमेज़ॅन एमजीएम स्टूडियो की थिएटर में रिलीज़ होने वाली फिल्मों की घोषणा भी रही, जिसमें पांच नई भारतीय फिल्में शामिल हैं: रफ्तार, जिसमें राजकुमार राव और कीर्ति सुरेश हैं, और इसका निर्देशन आदित्य निम्बालकर ने किया है; कुनाल खेमू की डायरेक्टोरियल फिल्म वाइब, जिसमें खुद कुनाल खेमू, प्रीति जी जिंटा और स्पर्श श्रीवास्तव नजर आएंगे; दिलकशी, जिसका निर्देशन लिजो जोस पेलिसरी ने किया है, प्रोड्यूस हंसल मेहता और साहिल सैगल ने किया है, और इसका म्यूजिक ए.आर. रहमान ने दिया है; नई नवेली, जिसमें यामी गौतम हैं, निर्देशन बालाजी मोहन का है और प्रोड्यूसर आनंद एल. राय हैं; और कुकू की कुंडली, जिसका निर्देशन शरण शर्मा ने किया है और इसमें भुवन बाम और वामिका गब्बी नजर आएंगे। सिर्फ थिएटर रिलीज़ ही नहीं, इस लाइनअप में कई भारतीय भाषाओं की लाइसेंस्ड फिल्मों की भी बड़ी सूची शामिल है, जो थिएटर में रिलीज़ होने के बाद प्राइम वीडियो पर डिजिटल प्रीमियर के रूप में आएंगी। यह दर्शकों को एक दमदार और सिनेमाई अनुभव देने का वादा करता है।



1. आदर्श बाल विद्यालय – एक खराब हालत वाले सरकारी स्कूल की कहानी है, जहां एक थोड़ा लापरवाह हेडमास्टर स्कूल को बदलने की कोशिश करता है। लेकिन यह बदलाव सीधा नहीं होता, बल्कि काफी अफरा-तफरी मच जाती है और टीचर्स की एक अलग-अलग तरह की टीम मिलकर इस टूटी हुई व्यवस्था को धीरे-धीरे, ब्लैकबोर्ड की हर क्लास के साथ ठीक करने की कोशिश करती है।

प्रोडक्शन कंपनी – पोशम पा पिक्चर्स

एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स – समीर सक्सेना, बिस्वपति सरकार

क्रिएटर्स – समीर सक्सेना, बिस्वपति सरकार

राइटर्स – बिस्वपति सरकार, अक्षय अस्थाना, नूपुर पई, तत्सत पांडे, मेघना श्रीवास्तव

डायरेक्टर – हिमांक गौर

मुख्य कलाकार – के के मेनन, नवीन कस्तूरिया, प्रसन्ना बिष्ट, अभिमन्यु सिंह, अर्चना पूरन सिंह और देवेन्द्र भोजवानी

2. इंडियन अडैप्टेशन ऑफ द अलायंस – यह एक हाई-स्टेक सोशल स्ट्रैटेजी शो है, जहां अतीत से जुड़े आठ जोड़े अलग-अलग फिजिकल, मेंटल और स्ट्रैटेजिक टास्क में मुकाबला करते हैं। हर टीम को गेम की करंसी यानी पॉइंट्स कमाने होते हैं, लेकिन जैसे-जैसे एलायंस टूटते हैं और वफादारी बदलती है, अंत में सिर्फ एक खिलाड़ी ही जीत हासिल कर पाता है। आगे बढ़ने के लिए दोस्ती निभाओगे या धोखा दोगे?

प्रोडक्शन कंपनी – बनिजे एशिया

फॉर्मेट क्रिएटर – जॉन डे मोल

फॉर्मेट ओन्ड बाय – टाल्पा स्टूडियोज

3. अनर्थ – यह कहानी एक मां के बिना बच्चे और एक बच्चे के बिना मां की है, जिन्हें अपने दुख का सामना करना पड़ता है, जब ‘बोबा’ नाम की एक खतरनाक और रहस्यमयी ताकत उन्हें हमेशा के लिए खामोश करने की कोशिश करती है।

प्रोडक्शन कंपनी – एम्मे एंटरटेनमेंट

प्रोड्यूसर्स – मोनिशा आडवाणी, मधु भोजवानी, निखिल आडवाणी

क्रिएटर – अनन्या बनर्जी

डायरेक्टर्स – अनन्या बनर्जी, गौरव चावला

मुख्य कलाकार – गुलशन देवैया, कल्कि कोचलिन, परमब्रत चट्टोपाध्याय, प्रीति पाणिघाही, सुमेध मुद्गलकर, हर्षिता गौर, बरखा बिष्ट

4. ASI बबीता सिंह रिपोर्टिंग – एक कम आंकी गई पुलिस अफसर जब पहली बार अपने ससुराल जाती है, तो वह एक हत्या की जांच के सच को उजागर करने और अपनी ही शादी में छिपे झूठ के बीच फंस जाती है।

प्रोडक्शन कंपनी – फिल्म स्क्वाड प्रोडक्शंस इन एसोसिएशन विद एक्ट थ्री

प्रोड्यूसर्स – सौरभ मल्होत्रा, एस, मनोज मित्रा, टीना थारवानी

एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर – सुदीप शर्मा

डायरेक्टर – एम्बीका पंडित

राइटर – अमिता व्यास

मुख्य कलाकार – निमिषा सजयन, अंशुमान पुष्कर और बरुण सोबती

5. एस्पिरेंट्स सीजन 3 – डीएम अभिलाष पर एएलसी संदीप ओहलान के आरोपों के बाद जांच शुरू होती है, जिससे उनकी निजी जिंदगी में दीपा, गुरी, धैर्य, एसके और संदीप के साथ रिश्ते दांव पर लग जाते हैं और एक नए प्रतिद्वंदी के बीच उनके प्रोफेशनल लक्ष्य भी प्रभावित होते हैं। वहीं, युवा अभिलाष आईआरएस क्वालिफाई करने के बाद एक आखिरी बार आईएएस की तैयारी करने का फैसला करता है और मुखर्जी नगर में नए दोस्तों और दुश्मनों के बीच अपनी जर्नी जारी रखता है।

प्रोडक्शन कंपनी – द वायरल फीवर

डायरेक्टर – दीपेश सुमित्रा जगदीश

राइटर्स – दीपेश सुमित्रा जगदीश, अनुराग गोस्वामी, अनुराग शुक्ला

मुख्य कलाकार – नवीन कस्तूरिया, सनी हिंदुजा, अभिलाष थपलियाल, शिवांकित परिहार, नमिता दुबे, तेंगम सेलिन, जतिन गोस्वामी: पवन कुमार

6. कॉल मी बे सीजन 2 – अपना खुद का न्यूज शो ऑन एयर होने के बाद बे अब छाने के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन शोहरत के साथ मुश्किलें भी बढ़ जाती हैं। उसकी पर्सनल लाइफ और ज्यादा उलझ जाती है, जब वह अपने लौटे हुए एक्स-हसबैंड और अपने बेहद आकर्षक बॉस के बीच फंस जाती है। वहीं, जिस सिस्टरहुड को वह मजबूत मानती थी, उसमें एक “नई बहन” की एंट्री से दरारें पड़ने लगती हैं। प्यार यहां जंग है, काम एक बैटलफील्ड है और एक नया मिस्ट्री बड़ा धमाका करने वाला है।

प्रोडक्शन कंपनी – धर्माटिक एंटरटेनमेंट

प्रोड्यूसर्स – करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्व मेहता

एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स – सोमें मिश्रा, कॉलिन डी’कुन्हा

डायरेक्टर – कॉलिन डी’कुन्हा

राइटर्स – इशिता मोइत्रा, समीना मोटलेकर, रोहित नायर

मुख्य कलाकार – अनन्या पांडे, वीर दास, श्रुति हासन, गुरफतेह पीरजादा, वरुण सूद, विहान समत, मुस्कान जाफरी, निहारिका लायरा दत्त, लिसा मिश्रा, मिनी माथुर

7. कारनामे: बदला, गियर, पलटी किस्मत – चार दोस्त कर्ज से निकलने के लिए कार चोरी का रास्ता चुनते हैं, लेकिन एक काम उन्हें बड़े इंटरस्टेट नेटवर्क में फंसा देता है। अब उन पर सूदखोरों, गैंग्स और पुलिस तीनों का खतरा मंडरा रहा है, जहां वफादारी ही उनका सबसे बड़ा सहारा बनती है।

प्रोडक्शन कंपनी – पिंक विंडो प्रोडक्शन प्राइवेट लिमिटेड

डेवलप्ड बाय – बीबीसी स्टूडियोज इंडिया

प्रोड्यूसर्स – प्रनति नागरशेठ, नीरज नागरशेठ, पी.एस. श्याम

डायरेक्टर – विनय वैकुल

क्रिएटर – विनय वैकुल

राइटर्स – संबित मिश्रा, सौरभ सावंत

मुख्य कलाकार – पुरव झा, नमन जैन, साकिब नजर नज़रुल अय्यूबी, प्रयरक मेहता, सिकंदर खेर, सई ताम्हणकर

8. कॉलेज फेस्ट – एक जेन-ज़ी कॉलेज फेस्ट के दौरान एक रहस्यमयी संक्रमण छात्रों को ज़ॉम्बी में बदल देता है, जिससे कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स को हालात का सामना करना पड़ता है, जहां उन्हें असली दुनिया के नतीजों और सच में होने वाले “ब्रेन रॉट” से जूझना पड़ता है, इससे पहले कि उनका कैंपस — और उनकी पूरी पीढ़ी — बिखर जाए।

प्रोडक्शन कंपनी – टीवीएफ

प्रोड्यूसर्स – अरुणाभ कुमार, विजय कोशी

डायरेक्टर – वैभव बंधु

राइटर – अरुणाभ कुमार

मुख्य कलाकार – आशीष चंचलानी

9. दहाड़ सीजन 2 – राजस्थान के एक शांत शहर में 12 साल के बच्चे के लापता होने का मामला सब-इंस्पेक्टर अंजलि मेघवाल को एक सीरियल किलर की तलाश में खींच लाता है, जहां जांच के दौरान यह सामने आता है कि कैसे सत्ता, पितृसत्ता और विशेषाधिकार मिलकर खौफनाक हिंसा को जन्म दे सकते हैं।

प्रोडक्शन कंपनी – एक्सेल एंटरटेनमेंट और टाइगर बेबी

क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स – रितेश सिधवानी, फरहान अख्तर, जोया अख्तर, रीमा कागती, कासिम जगमगिया, सुनीता राम, विशाल रामचंदानी

डायरेक्टर – रीमा कागती, रुचिका ओबेरॉय

राइटर्स – स्टोरी और स्क्रीनप्ले: जोया अख्तर, रीमा कागती, करण तेजपाल, चैतन्य चोपड़ा, रुचि जोशी, विधुर नौरियाल | डायलॉग: सुमित अरोड़ा

मुख्य कलाकार – सोनाक्षी सिन्हा, गुलशन देवैया, विनीत कुमार सिंह, सिकंदर खेर, आयशा अहमद, ज्योति कपूर, विधान शर्मा

10. डोंट बी शाय – यह कहानी 20 साल की श्यामिली ‘शाय’ दास की है, जिसे लगता है कि उसकी जिंदगी पूरी तरह सेट है, लेकिन अचानक उसकी प्लान की हुई जिंदगी अनप्रेडिक्टेबल मोड़ ले लेती है और चीजें उसके कंट्रोल से बाहर जाने लगती हैं।

प्रोडक्शन कंपनी – एन इटरनल सनशाइन प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद चॉकबोर्ड एंटरटेनमेंट

प्रोड्यूसर – आलिया भट्ट, शाहीन भट्ट

को-प्रोड्यूसर – ग्रिश्मा शाह, विकेश भुटानी

डायरेक्टर – श्रीति मुखर्जी

स्टोरी और स्क्रीनप्ले – श्रीति मुखर्जी

डायलॉग्स और एडिशनल स्क्रीनप्ले – सहज कौर मैनी

11. दोनों मिले इस तरह – खोए हुए मौके, गलत समय और जिंदगी के फैसलों ने लेला और आरव का किशोरावस्था का प्यार फिर से सामने ला दिया है। अब जब वो अपने बीसवें दशक में हैं, तो सोचते हैं: क्या ये उनका सही वक्त है या अब जो फैसले करेंगे, वही उन्हें हमेशा के लिए अलग कर देंगे।

प्रोडक्शन कंपनी – धर्मैटिक एंटरटेनमेंट

प्रोड्यूसर्स – करण जौहर, आदर पूनावाला, अपूर्व मेहता

एक्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर – अनु रामसे

डायरेक्टर – हर्ष डेडिया

राइटर्स – रिया पूजार्य, रोहन ठक्कर, ज़ैनब सपतवाला | डायलॉग्स – जहान हांडा, ज़ैनब सपतवाला

मुख्य कलाकार – ज़ाएडन, कट्यानी मेहरा

12. दुपहिया S2 – दुपहिया अपने फेमस पागलपन भरे ह्यूमर और दिल को छू लेने वाले किरदारों के साथ लौटता है – लेकिन इस बार दाव बड़ा है क्योंकि धड़कपुर में एक और क्राइम उभर रहा है!

प्रोडक्शन कंपनी – बॉम्बे फिल्म कार्टेल

क्रिएटर्स और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स – सलोना बेंस जोशी और शुभ शिवदसानी

क्रिएटर्स और राइटर्स – अविनाश द्विवेदी और चिराग गर्ग

डायरेक्टर – सोनम नायर

की कास्ट – गजराज राव, रेनुका शाहाने, स्पर्श श्रीवास्तव, शिवानी रघुवंशी, भुवन अरोड़ा, यशपाल शर्मा, अंजुमन सक्सेना, दिनेश लाल यादव

13. एक्ज़ाम – एक मजबूत इरादों वाली युवती, जो रहस्यमयी अतीत की है, रीज़नल पब्लिक सर्विस एग्ज़ाम (RPSE) घोटाले की दुनिया में घुसती है ताकि एक ताकतवर पेपर-लीक नेटवर्क का पर्दाफाश कर सके। लेकिन जैसे-जैसे वह गहराई में जाती है, उसे शिक्षा प्रणाली में गहरे बैठे भ्रष्टाचार की कड़ी का पता चलता है — और उसे इसे तबाह करना होता है इससे पहले कि यह पूरी पीढ़ी के सपनों को नष्ट कर दे।

प्रोडक्शन कंपनी – वॉलवॉचर फिल्म्स

क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स – पुष्कर & गायत्री

डायरेक्टर – ए. सरकारनाम

राइटर – ए. सरकारनाम

की कास्ट – दुशारा विजयान, अदिति बालन, अब्बास, वसुंधरा कश्यप

14. फर्ज़ी सीजन 2 – बदले की जुनूनी सनी अंधकार में और गहराई तक उतरता है और एक बड़ी गेम में कदम रखता है। माइकल, सिस्टम से कट चुका है लेकिन पीछे नहीं हट सकता, नकली नोटों पर अपनी जंग जारी रखता है। इस हाई-स्टेक्स रोलरकोस्टर में, दोनों आदमी एक छिपी ताकत के आसपास घूमते हैं जो भारत के वित्तीय सिस्टम को हिला सकती है।

प्रोडक्शन कंपनी – D2R फिल्म्स

प्रोड्यूसर्स – राज & DK

डायरेक्टर – राज & DK, सुमन कुमार, तुषार सेठ

राइटर्स – राज & DK, सीता मेनन, सुमन कुमार

की कास्ट – शाहिद कपूर, विजय सेतुपति, भुवन अरोड़ा, के के मेनन, ज़ाकिर हुसैन, रशी खन्ना, कुब्बरा सैत

15. गली – गली एक मॉडर्न-डे वेस्टर्न है, जो पुरानी हैदराबाद की सड़कों पर सेट है, जहाँ अपराधी, पुलिस और क्रिकेट खिलाड़ियों की ज़िंदगी हाई-स्टेक्स गली क्रिकेट मैच से पहले टकराती है।

प्रोडक्शन कंपनी – अर्का मीडियावर्क्स

प्रोड्यूसर्स – प्रसाद देविनेनी और शोबू यरलागड्डा

डायरेक्टर – प्रवीन सत्तारू

राइटर्स – शशी सुदिगला, डायलॉग्स – श्रीकांत विस्सा, अभिजीत पूंडला

की कास्ट – सुधीर बाबू, जे.डी. चक्रवर्ती, हंसिका, श्रद्धा श्रीनाथ, आदर्श बालकृष्ण, नंदगोपाल, चैतु जोन्नालगड्डा, प्रिंस

16. ग्राम चिकित्सालय सीजन 2 – जब आदर्शवादी और समर्पित डॉक्टर प्रभात को पता चलता है कि दवाओं की कमी और गोविंद का भविष्य PHC में बाबू साहेब के हाथ में है – जो CMO ऑफिस का भ्रष्ट अधिकारी है – वह उसके और सिस्टम के खिलाफ टकराव की राह पर निकल पड़ता है।

प्रोडक्शन कंपनी – द वायरल फीवर

डायरेक्टर – ललितम तिवारी

राइटर्स – वैभव सुमन, श्रेया श्रीवास्तव

की कास्ट – अमोल पाराशर, आकाश मखीजा, आनंदेश्वर द्विवेदी, विनय पाठक, आकांक्षा रंजन कपूर, गरिमा विक्रांत सिंह, दिनेश लाल यादव (निरहुआ)

17. गुव्वाला चेरुवु घाट - एक दक्षिण भारतीय जमींदारी शहर में, जो खून के रिश्तों और पूर्वजों के सौदों से चलता है, एक छिपा वारिस दोस्ती, प्यार, निष्ठा और विरासत को चुपचाप नियंत्रित करता है ताकि अपनी चोरी हुई पहचान वापस पा सके लेकिन जब अराजकता शुरू होती है, कोई नहीं जानता कि यह कहाँ रुकेगी।

प्रोडक्शन कंपनी - ड्रीम फार्मर्स एलएलपी

प्रोड्यूसर्स - बापिनेदु बी, सुधीर एदारा

क्रिएटर्स - भरत काम्मा, प्रसंकर

डायरेक्टर - भरत काम्मा

डायलॉग्स - प्रसंकर, देवी हरि प्रसाद, वेंकटेश डी. पाटी

कलाकार - किरण अब्बावरम, थिरुवीर, संयुक्ता मेनन, तेजस्वी राव, सिद्दीकी, अदुकलम नाराण, विकास दर्शन, महर्षि विद्या, विनोद किशन

18. इंस्पेक्टर ऋषि सीजन 2 – इंस्पेक्टर ऋषि और उसकी टीम एक अजीब अपहरण की श्रृंखला की जांच करने लौटती है – पीड़ित वापस आते हैं घायल, याददाश्त से रहित और भयावह रूप से मानवेतर। जैसे-जैसे शव बढ़ते हैं और आकाश में रहस्यमयी रोशनी चमकती है, एक प्राचीन मेगालिथ एक भूली हुई भविष्यवाणी प्रकट करता है जो ऋषि को आने वाले, अलौकिक आक्रमण से जोड़ सकती है।

प्रोडक्शन कंपनी – मेक बिलीव प्रोडक्शंस

प्रोड्यूसर्स – नंधिनी जे.एस. और शुकदेव लाहिरी

क्रिएटर – नंधिनी जे.एस.

डायरेक्टर – नंधिनी जे.एस.

लीड राइटर – नंधिनी जे.एस., अतिरिक्त राइटर्स – गौतम कुमार जयसेलान, चारुलता रंगराजन

की कास्ट – नवीन चंद्रा, सुनैना, कुरैशी, मालिनी जीवरत्नम, किशोर कुमार जी, अनुपमा कुमार, गैबी, रमेश थिलक, दीपिका वेंकटाचलम

19. इसकापत्नम – 1990 के दशक में, निर्दयी बंदरगाह शहर इसकापत्नम में, तीन ताकतें टकराती हैं — न्याय की प्यास वाली एक महिला, निष्ठा से जूझता एक हेंचमैन, और बदले की भूखी एक आम आदमी — हर एक बंदरगाह के सबसे शक्तिशाली आदमी, नायडू द्वारा बनाए गए साम्राज्य के करीब आता है।

प्रोडक्शन कंपनी – तमाडा मीडिया

प्रोड्यूसर्स – राहुल तमाडा और सदीप रेड्डी बोरा

डायरेक्टर – गैरी बीएच

राइटर्स – स्टोरी – प्रशांत रघठी | डायलॉग्स – सैयद ताजुद्दीन

की कास्ट – ऐश्वर्या राजेश, समुथिराकानी, सुनील, नरेश अगस्त्य, मेरिन फिलिप, सुधाकर कोमकुला, राजीव कनकाला, माइम गोपी, रोहिणी, राजा चेम्बोलु

20. जगमाए संगीतम – वैकुंटपुरम में, गोदावरी के किनारों और पॉप स्टारडम की नेऑन लाइट्स के बीच बसे पवित्र मंदिर शहर में, एक अनुशासित संगीत सिंहासन का वारिस और प्रसिद्धि से थकी एक गायिका एक निषिद्ध सुर मिलाते हैं। एक सदी की विरासत की रक्षा के लिए, उन्हें परिवार के रहस्यों, नकली पहचान और अपनी आवाज़ खोजने की भारी कीमत से गुजरना होता है।

प्रोडक्शन कंपनी – गोल्ड बॉक्स एंटरटेनमेंट

प्रोड्यूसर्स – सुष्मिता कोनिदेला

डायरेक्टर – पलनाटी सूर्य प्रताप

राइटर्स – स्टोरी और स्क्रीनप्ले – वंगला सूर्य तेजा | डायलॉग्स – ए.आर. प्रभव

की कास्ट – प्रकाश राज, मधुबाला, श्रीकांत मेका, अक्षय लगुसानी, सुष्मिता शेट्टी, सिज्जू मेनन, शफ़ी, सुमन

21. लुक्खे – एक युवा खिलाड़ी पंजाब के रैप म्यूजिक की जंगली और खतरनाक दुनिया में घुसता है ताकि एक ड्रग सिंडिकेट की जांच कर सके, लेकिन उसे प्यार, परिवार, अपराधबोध और भाईचारे के बीच फंसा हुआ पाता है।

प्रोडक्शन कंपनी – ऑप्टिमिस्टिक्स, व्हाइट गुरिल्ला

प्रोड्यूसर्स – विपुल शाह, राजेश बहल

क्रिएटर – अग्रिम जोशी, देबोजित दास पुरकायस्थ

डायरेक्टर – हिमांक गौर

की कास्ट – रशी खन्ना, किंग, पलक तिवारी, लक्षवीर सारन, शिवांकित परिहार, नकुल रोशन सचदेव, कृतिका भारद्वाज

22. मटका किंग – 1960 के दशक के मुंबई में सेट इस काल्पनिक कहानी में, एक महत्वाकांक्षी कपास व्यापारी जो वैधता और सम्मान की चाहत रखता है, एक नया जुआ खेल ‘मटका’ शुरू करता है, जो शहर में तहलका मचा देता है और पहले केवल अमीर और एलीट के लिए आरक्षित इलाके को सबके लिए खोल देता है।

प्रोडक्शन कंपनी – रॉय कपूर फिल्म्स, आतपत और SMR प्रोडक्शंस

प्रोड्यूसर्स – सिद्धार्थ रॉय कपूर, नागराज मंजुले, गर्गी कुलकर्णी, आशीष आर्यन, अश्विनी सिदवानी

क्रिएटेड और राइटन बाय – अभय कोराने, नागराज पोपट राव मंजुले

क्रिएटेड और डायरेक्टेड बाय – नागराज पोपट राव मंजुले

की कास्ट – विजय वर्मा, कृतिका कैमरा, साई तामणकर, सिद्धार्थ जाधव, भूपेंद्र जादावत, गुलशन ग्रोवर

23. मैस – जब एक अजीबोगरीब समूह के लुटेरे ओसीडी से ग्रस्त एक आदमी के परिवार के घर में घुसते हैं, वे धीरे-धीरे समझते हैं कि इस एक रात की टकराहट में बचने की जरूरत सिर्फ परिवार को नहीं, बल्कि उन्हें खुद को है।

प्रोडक्शन कंपनी – एचआरएक्स फिल्म्स (फिल्मक्राफ्ट प्रोडक्शंस का एक डिवीजन) सोडा फिल्म्स लैब के सहयोग से

प्रोड्यूसर्स – ऋतिक रोशन, ईशान रोशन, राजेश ए कृष्णन

डायरेक्टर – राजेश ए कृष्णन

राइटर्स – ओरिजिनल स्क्रीनप्ले: पॉल सोटर | एडैप्टेड स्क्रीनप्ले और डायलॉग्स: कपिल सावंत

की कास्ट – रणवीर शौरी, गजराज राव, अनुराग ठाकुर

24. मिर्जापुर: द मूवी – गद्दी खून बहाके ही मिलती है, यही नियम है। मिर्जापुर का भौकाल अब बड़े पर्दे पर।

प्रोडक्शन कंपनी – एक्सेल एंटरटेनमेंट

प्रोड्यूसर्स – रितेश सिधवानी & फरहान अख्तर

डायरेक्टर – गुरमीत सिंह

राइटर्स – Puneet Krishna

की कास्ट – अली फज़ल, पंकज त्रिपाठी, दिव्येंदु, जितेंद्र कुमार, रवि किशन, अभिषेक बनर्जी, रसिका डुग्गल, श्वेता त्रिपाठी, श्रिया पिलगांवकर, हर्षिता गौर, सुशांत सिंह, मोहित मलिक, शीबा चड्ढा, राजेश तैलंग, कुलभूषण खरबंदा, सोनल चौहान, प्रमोद पाठक, अनन्गषा बिस्वास, शुभ्राज्योति बरात, प्रशंसा शर्मा

25. नज़दीकियां – जब सेहर और अभय साथ काम करना शुरू करते हैं, तो किस्मत उनके जीवनसाथी वेद और मीरा को एक ऐसी रिश्तेदारी में फंसा देती है जो सब कुछ निगल लेती है। फर्ज़ और चाहत के बीच फंसे, उन्हें ये फैसला करना है कि सच्ची खुशी उनके सबसे करीबियों के दिल टूटने की कीमत पर पाने लायक है या नहीं।

प्रोडक्शन कंपनी – धर्माटिक एंटरटेनमेंट

प्रोड्यूसर्स – करण जौहर, आदर पूनावाला, अपूर्व मेहता

एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर – अनु रामसे

डायरेक्टर – रुचिर अरुण

राइटर्स – प्रियंका बनर्जी, प्रतीक पायोड़ी, अभिनंदन श्रीधर, हीम वर्मा | डायलॉग्स: प्रीति ममगाईं

की कास्ट – परेश पहुजा, आकांक्षा सिंह, ताहा शाह बादशा, निकिता दत्ता

26. पंचायत सीजन 5 – नए बदले लेने वाले नेतृत्व के तहत काम का माहौल मुश्किल हो गया है। अभिषेक अपने एमबीए के सपने पूरे करने की सोच रहा है, लेकिन पहले उसे फुलेरा में बाकी बचे काम निपटाने होंगे।

प्रोडक्शन कंपनी – द वायरल फीवर

डायरेक्टर – दीपक कुमार मिश्रा

राइटर्स – चंदन कुमार

की कास्ट – जितेंद्र कुमार, रघुबीर यादव, नीना गुप्ता, फैसल मलिक, चंदन रॉय, सान्विका, दुर्गेश कुमार, अशोक पाठक, सुनीता राजवर

27. फूलन – 2,000 सशस्त्र पुरुषों द्वारा घिरी और फंसी, फूलन देवी एक भयंकर 48 घंटे की घेराबंदी का सामना करती हैं, जो या तो उसकी जान ले लेगी — या पुरुषों की दुनिया के नियम ही बदल देगी।

प्रोडक्शन कंपनी – नमः पिक्चर्स

प्रोड्यूसर्स – शरीन मंंत्री केडिया, किशोर अरोड़ा, कन्वल कोहली, रिची मेहता

डायरेक्टर – रिची मेहता

राइटर – रिची मेहता

28. राख – जब दो किशोर अचानक गायब हो जाते हैं, तो एक करीबी परिवार बिखर जाता है और पूरा शहर डर के साए में आ जाता है। सच्चाई का पता लगाने के लिए एक जुझारू अधिकारी देशभर में तलाश अभियान शुरू करता है, जो उसे हिंसा और इंसानी क्रूरता की गहरी दुनिया में ले जाता है।

प्रोडक्शन कंपनी – एक एंडेमोल शाइन इंडिया प्रोडक्शन, भाड़िपा के सहयोग से

प्रोड्यूसर्स – दीपक धर, ऋषि नेगी, मृणालिनी जैन, श्याम राठी

क्रिएटिव प्रोड्यूसर – सुनंदा गुप्ता

सीरीज डायरेक्टर और एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर – प्रोसित रॉय

क्रिएटर्स, राइटर्स और को-डायरेक्टर्स – अनुशा नंदकुमार और संदीप सकेत

डायलॉग राइटर – आयुष त्रिवेदी

की कास्ट – अली फज़ल, सोनाली बेंद्रे, आमिर बशीर, दिब्येंदु भट्टाचार्य, राकेश बेदी

29. रफू – एक संघर्ष कर रहा सिंगर अपनी एक्स सास के साथ एक ही फ्लैट शेयर करने को मजबूर है, जबकि उसकी सफल एक्स वाइफ अपने नए बॉयफ्रेंड के साथ ऊपर रहती है। हर अजीब मुलाकात ये साबित करती है कि शायद वे एक-दूसरे को पूरी तरह भूल नहीं पाए हैं—लेकिन क्या प्यार इस तरह के नाइटमेयर को झेलने लायक है?

प्रोडक्शन कंपनी – एडिट II

प्रोड्यूसर्स – संजय कोहली; बिनैफर कोहली; विहान कोहली

डायरेक्टर – शशांक बाली

राइटर्स – रघुवीर शेखावत; शशांक बाली; संजय कोहली; ज़ीनत लखानी; विहान कोहली

की कास्ट – मनीष पॉल; अंगीरा धर

30. संदीप भैया सीजन 2 – संदीप भैया सीजन 2 में संदीप ओहलान की कहानी दिखाई गई है, जो प्रयागराज में एक सिविल सर्विसेज अभ्यर्थी के रूप में अपनी यात्रा जारी रखता है, जब उसकी मंगेतर कुसुम उनसे सगाई तोड़ देती है। छह साल बाद, एएलसी संदीप की मुलाकात फिर से कुसुम से होती है, जिससे उसे अपने अतीत का सामना करना पड़ता है।

प्रोडक्शन कंपनी – द वायरल फीवर

डायरेक्टर – परिजात जोशी

राइटर्स – नितिन तिवारी

की कास्ट – सनी हिंदुजा, दीपाली गौतम, पुनीत तिवारी, पंखुड़ी अवस्थी

31. सपने vs एवरीवन सीजन 2 – दो आदमी अपने-अपने अलग दुनिया में अपने सपनों का पीछा करते हैं — प्रशांत मुंबई की बेरहम फिल्म इंडस्ट्री में अपना करियर बनाने के लिए संघर्ष करता है, जबकि जिमी, जिसे “सेल्स गॉड” के नाम से जाना जाता है, अपने मामा से बदला लेने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार है — और दोनों ये सवाल करते हैं कि किस्मत पहले से तय होती है या उसे वही लोग तय करते हैं जो उसे अपने हाथ में लेने की हिम्मत रखते हैं।

प्रोडक्शन कंपनी – द वायरल फीवर

डायरेक्टर – अंबरीश वर्मा

राइटर्स – अंबरीश वर्मा

की कास्ट – अंबरीश वर्मा, परमवीर सिंह चीमा, विजयंत कोहली, अभिषेक चौहान, निधि शाह, खुशाली कुमार, नवीन कस्तूरिया, वैशाख शंकर

32. स्टॉर्म – पांच महिलाएं—हर एक अपने जख्म, सपने और खतरनाक राज छुपाए हुए एक ऐसे धोखे के जाल में फंस जाती हैं, जो उन्हें तोड़ भी सकता है या आज़ाद भी कर सकता है, जब एक सस्टेनेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट एक घातक घोटाले में बदल जाता है।

प्रोडक्शन कंपनी – एचआरएक्स फिल्म्स (फिल्मक्राफ्ट प्रोडक्शंस का एक डिवीजन)

प्रोड्यूसर्स – ऋतिक रोशन और ईशान रोशन

क्रिएटर – अजीतपाल सिंह

डायरेक्टर – अजीतपाल सिंह

स्टोरी – अजीतपाल सिंह, फ्रांस्वा लुनेल और स्वाति दास

की कास्ट – पार्वती थिरुवोथु, अलाया एफ, सृष्टि श्रीवास्तव, र्रमा शर्मा, और सबा आज़ाद, सुविंदर पाल विक्की, आशीष विद्यार्थी, रजित कपूर, अशोक पाठक, गौतम रोडे, प्रियंका सेतिया, रंजन राज

33. सुंदर पूनम – कश्मीर में अपने खूबसूरत हनीमून के दौरान एक नवविवाहित जोड़ा अचानक लापता हो जाता है, जिससे दुल्हन पूनम से जुड़ा एक खौफनाक सच सामने आने लगता है। उसका जुनूनी प्यार, उसका उलझा हुआ अतीत और चौंकाने वाले राज उसके आसपास के हर शख्स को एक घातक भंवर में खींच लेते हैं।

प्रोडक्शन कंपनी – एक एबंडैंटिया एंटरटेनमेंट प्रोडक्शन, टिप्स फिल्म्स लिमिटेड के सहयोग से

प्रोड्यूसर्स – विक्रम मल्होत्रा, कुमार तौरानी

डायरेक्टर – पुलकित

राइटर्स – ज्योत्सना नाथ और पुलकित

की कास्ट – सान्या मल्होत्रा, आदित्य रावल

34. सिस्टम – जब नेहा राजवंश, एक प्रिविलेज्ड पब्लिक प्रॉसीक्यूटर, की मुलाकात सारिका रावत से होती है, जो एक साधारण पृष्ठभूमि से आने वाली कोर्टरूम स्टेनोग्राफर है, तो उनकी ज़िंदगियां पूरी तरह बदल जाती हैं। यहां ताकत ही सच को तय करती है, सिस्टम धुंधला पड़ जाता है और ये सवाल खड़ा होता है कि उनके लिए असल में न्याय क्या मायने रखता है।

प्रोडक्शन कंपनी – Baweja Studios

प्रोड्यूसर – पम्मी बावेजा, हरमन बावेजा, स्मिता बालिगा

डायरेक्टर – अश्विनी अय्यर तिवारी

स्टोरी & स्क्रीनप्ले – हरमन बावेजा, अरुण सुकुमार

एडिशनल स्क्रीनप्ले – अश्विनी अय्यर तिवारी, तसनीम लोखंडवाला

डायलॉग्स – अक्षत घिल्डियाल

की कास्ट – सोनाक्षी सिन्हा, ज्योतिका, आशुतोष गोवारिकर

35. टैक्स डिपार्टमेंट स्टोरी – एक नया-नया रेवेन्यू सर्विसेज ऑफिसर आगरा के सबसे ताकतवर व्हाइट कॉलर क्रिमिनल से भिड़ता है, लेकिन जल्द ही उसे समझ आता है कि यहां जीतना भी आसान नहीं… क्योंकि यहां हर चीज की कीमत चुकानी पड़ती है।

प्रोडक्शन कंपनी – रिलायंस एंटरटेनमेंट & डोपामाइन मीडिया

एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स – अनु सिंह, प्रशांत राज, शिबासिश सरकार

क्रिएटिव प्रोड्यूसर – चित्रा सुब्रमणियम

क्रिएटर्स – प्रशांत राज & सम्यक सिंह

डायरेक्टर – सौरभ भावे

राइटर्स – प्रशांत राज, अभिषेक दुबे, सम्यक सिंह, सात्विका कुंडू, अनु सिंह

मुख्य कलाकार – रवि किशन, आदित्य रावल, अश्विनी भावे, राजेश कुमार, बरखा सिंह, सारिका सिंह, प्रतीक पचोरी, कावेरी सेठ

36. तीन कौवे – एक पूर्व सीक्रेट एजेंट, जिसे गद्दार समझकर मरा हुआ मान लिया गया था, सात साल बाद वापस लौटता है। अब उसका मिशन है उस असली गद्दार को ढूंढना जिसने उसे फंसाया, लेकिन मुश्किल ये है कि उसकी अपनी एजेंसी ही उसे खत्म करने के पीछे पड़ी है।

प्रोडक्शन कंपनी – रॉय कपूर फिल्म्स

प्रोड्यूसर – सिद्धार्थ रॉय कपूर

क्रिएटर – अब्बास टायरवाला

डायरेक्टर और को-क्रिएटर – प्रियंका घोष

राइटर्स – अब्बास टायरवाला, अर्घ्य लाहिड़ी, ओमकार मोदगी

मुख्य कलाकार – सिद्धांत गुप्ता, फातिमा सना शेख, पावेल गुलाटी, रोनित रॉय, ईशा तलवार, चांदनी बैंज, फैसल मलिक, बॉबी देओल

37. द पिरामिड स्कीम S1 – गोल्डी की कहानी, जो एक महत्वाकांक्षी लेकिन अधीर युवा है और जल्दी अमीर बनने के चक्कर में पिरामिड मार्केटिंग के जाल में फंस जाता है। उसका ये सपना धीरे-धीरे अफरातफरी भरी रोलरकोस्टर बन जाता है, जो न सिर्फ उसका भविष्य बल्कि उसके संयुक्त परिवार का प्यार और भरोसा भी दांव पर लगा देता है।

प्रोडक्शन कंपनी – द वायरल फीवर

डायरेक्टर्स – आशीष आर शुक्ला, श्रेयांश पांडे

राइटर – अक्षेंद्र मिश्रा

मुख्य कलाकार – परमवीर चीमा, रणवीर शौरी (मनोज श्रीवास्तव), अन्नजन श्रीवास्तव, शेखर सुमन, आशीष राघव, अल्फिया जाफरी, अखिलेंद्र मिश्रा, स्मिता बंसल, इंद्रेश मलिक, सुशांत सिंह

38. द रिवोल्यूशनरीज – 1857 की नाकामी की छाया में जन्मे चार युवा, जो न्याय, आज़ादी और स्वतंत्रता के जुनून से भरे हैं, ब्रिटिश राज को चुनौती देने निकल पड़ते हैं। हाथों में बंदूक और दिल में बगावत लिए ये एक सोए हुए देश को जगाते हैं और कुछ ऐसा करने की ठान लेते हैं, जो पहले कभी सोचा भी नहीं गया।

प्रोडक्शन कंपनी – एम्मे एंटरटेनमेंट

प्रोड्यूसर्स – मोनिषा आडवाणी, मधु भोजवानी

डायरेक्टर – निखिल आडवाणी

आधारित – संजीव सान्याल की किताब द रिवोल्यूशनरीज पर

मुख्य कलाकार – भुवन बाम, रोहित सराफ, प्रतिभा रांटा, गुरफतेह पीरजादा, जेसन शाह

राइटर्स – स्क्रीनप्ले: अक्षिता वाधवाना, रुत्वी मेहता, शोभित नारंग | डायलॉग्स: संयुक्ता चावला शेख, अक्षिता वाधवाना

39. द ट्रेटर्स सीजन 2 – ब्रेकआउट रियलिटी शो एक बार फिर नए सीजन के साथ लौट रहा है, जिसमें करण जौहर एक रहस्यमयी होस्ट के रूप में नजर आएंगे। 20 दमदार सेलिब्रिटीज के बीच ये एक ऐसा बेرحम गेम है, जहां जीतने के लिए खिलाड़ी खुलेआम एक-दूसरे को धोखा देंगे और साथ ही अपने बीच छिपे ट्रेटर्स को ढूंढने की कोशिश करेंगे। तैयार हो जाइए—फिर से ‘धोखा टाइम’ के लिए!

प्रोडक्शन कंपनी – धर्माटिक एंटरटेनमेंट

फॉर्मेट ओन्ड बाय – ऑल3मीडिया

प्रोड्यूसर्स – करण जौहर, अदार पूनावाला, अपूर्वा मेहता

एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर्स – नेहा खुराना, अनीशा बेग

क्रिएटिव डायरेक्टर – नीरज शेट्टी

सीरीज डायरेक्टर – निशांत नायक

मुख्य कलाकार – होस्ट: करण जौहर

40. द ट्रेटर्स तेलुगु – हिंदी में रिकॉर्ड तोड़ सफलता के बाद अब ये सुपरहिट ग्लोबल फॉर्मेट तेलुगु में आ रहा है। 20 सेलिब्रिटीज और एक यंग मॉडर्न सुपरस्टार होस्ट के साथ, ये है धोखे का ऐसा गेम जहां सिर्फ सबसे चालाक खिलाड़ी ही टिक पाते हैं।

प्रोडक्शन कंपनी – एसओएल प्रोडक्शंस

प्रोड्यूसर्स – फजीला अलाना, कामना मेनेजेस

मुख्य कलाकार – होस्ट: तेजा सज्जा

41.वधांधी सीजन 2 – मदुरै के सुनसान बाहरी इलाके में सजा के तौर पर ट्रांसफर होने के बाद एसआई मूसा रज़ा एक हाई-प्रोफाइल राजनीतिक कोल्ड केस सुलझा देता है, लेकिन जल्द ही उसे एहसास होता है कि उसकी इस कामयाबी ने शायद एक बेगुनाह को उम्रभर की सजा दिला दी है। अपनी गलती सुधारने के लिए रज़ा को सिस्टम के खिलाफ जाकर एक बार फिर दफन राज़ों की गहराई में उतरना होगा, ताकि वह उस शख्स को बचा सके जो इस सजा का हकदार नहीं है।

प्रोडक्शन कंपनी – वॉलवॉचर फिल्म्स

क्रिएटिव प्रोड्यूसर्स – पुष्कर एंड गायत्री

प्रोड्यूसर्स – एस. गुहाप्रिया, एस. नंदकुमार, गौतम सेल्वराज

क्रिएटर – एंड्रयू लुइस

डायरेक्टर और राइटर – एंड्रयू लुइस

मुख्य कलाकार – एम. ससिकुमार, यशवंत, अनाघा मरुथोरा, अपर्णा दास, विवेक प्रसन्ना, रेवती शर्मा, अर्जुन नंधकुमार

42. वंश – द कलयुग वॉरियर्स – एक कॉलेज स्टूडेंट को पता चलता है कि उसके अंदर एक अमर वंश की शुद्ध रक्तरेखा बह रही है, जिससे एक गुप्त युद्ध की शुरुआत हो जाती है। एक तरफ प्राचीन अमर लोग हैं और दूसरी तरफ एक मरता हुआ कारोबारी, जिसका अतीत रहस्यमयी है और जो अमरता के राज को हासिल करना चाहता है।

प्रोडक्शन कंपनी – टीवीएफ प्रोडक्शन इन एसोसिएशन विद इंडसवर्स कॉमिक

प्रोड्यूसर – अरुणाभ कुमार

राइटर्स – आलोक शर्मा, अरुणाभ कुमार

विजुअल डिजाइन – सौमिन सुरेश पटेल

43. वेलकम टू खोया महल – कनिष्क और कनुप्रिया, जो कभी रॉयल फैमिली का हिस्सा थे और आधे भाई-बहन हैं, एक टूटती हुई विरासत के कारण अपने परिवार के दूर-दराज स्थित हेरिटेज होटल ‘खोया महल’ को संभालने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यहां से निकलने की कोशिश में वे एक खतरनाक प्लान बनाते हैं, लेकिन उन्हें नहीं पता कि खुद खोया महल के भी अपने इरादे हैं।

प्रोडक्शन कंपनी – ड्रामसॉक

क्रिएटर्स – कोंकणा सेन शर्मा, जयदीप सरकार

प्रोड्यूसर्स – स्मृति जैन, गौरव मिश्रा, कोंकणा सेन शर्मा, जयदीप सरकार

राइटर्स – हुसैन हैदरी, जयदीप सरकार, कोंकणा सेन शर्मा, जेनेसिया एल्वेस

डायरेक्टर्स – जयदीप सरकार, कोंकणा सेन शर्मा

मुख्य कलाकार – अदिति राव हैदरी, बरुण सोबती, अपर्णा सेन, हरीश खन्ना, मास्टर लुका अधिकारी, ध्रुव सहगल