‘राजा शिवाजी एंथम: छत्रपति’ हुआ रिलीज़, अजय-अतुल की धुनों में गूंजा हिंदवी स्वराज्य का गौरव

जियो स्टूडियोज और मुंबई फिल्म कंपनी ने अपनी आने वाली फिल्म ‘राजा शिवाजी’ का पहला एंथम ‘छत्रपति’ रिलीज कर दिया है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। जियो स्टूडियोज और मुंबई फिल्म कंपनी ने अपनी आने वाली फिल्म ‘राजा शिवाजी’ का पहला एंथम ‘छत्रपति’ रिलीज कर दिया है। यह फिल्म छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन और उनकी विरासत पर आधारित है।

इस गाने का म्यूजिक मशहूर जोड़ी अजय–अतुल ने दिया है और इसे अजय गोगावले ने अपनी दमदार आवाज में गाया है। उनके साथ 80 सिंगर्स का कोरस भी है, जो गाने को और बड़ा और भव्य बनाता है। यह गाना हिंदवी स्वराज्य के गर्व, साहस और आत्मसम्मान को दिखाता है।

यह गाना सिर्फ भव्य ही नहीं, बल्कि भावनाओं से भी भरा हुआ है। इसका दमदार म्यूजिक, असरदार बोल और इमोशनल टोन इसे खास बनाते हैं। यह सिर्फ एक राजा की कहानी नहीं, बल्कि पूरे समाज के जागने और स्वराज्य की शुरुआत की कहानी भी दिखाता है।

इस गाने की कोरियोग्राफी रेमो डिसूजा ने की है। गाने का हर स्टेप म्यूजिक के हिसाब से बनाया गया है और इसमें लोगों का गर्व, एकता और अपने राजा के लिए प्यार साफ नजर आता है।

अजय–अतुल ने इस गाने के बारे में कहा, “हम जानते थे कि यह सिर्फ एक बड़ा गाना नहीं है। इसमें भावना, सच्चाई और सम्मान होना जरूरी था। हर सुर में गर्व है, लेकिन जिम्मेदारी भी है। ऐसी विरासत पर काम करते समय हमें पूरी ईमानदारी से काम करना पड़ता है। अगर यह गाना लोगों के दिल को छू जाए, तो वही हमारी सबसे बड़ी जीत होगी।”

फिल्म ‘राजा शिवाजी’ में संजय दत्त, अभिषेक बच्चन, विद्या बालन, महेश मांजरेकर, सचिन खेडेकर, बोमन ईरानी, भाग्यश्री, फरदीन खान, जितेंद्र जोशी, अमोल गुप्ते, जिनिलीया देशमुख और रितेश देशमुख नजर आएंगे। इस फिल्म का निर्देशन भी रितेश देशमुख ने किया है।

ज्योति देशपांडे और जिनिलीया देशमुख द्वारा प्रोड्यूस की गई यह फिल्म 1 मई 2026 को दुनियाभर के सिनेमाघरों में मराठी और हिंदी में रिलीज होगी।

‘राजा शिवाजी’ का ‘छत्रपति’ एंथम अब सभी म्यूजिक प्लेटफॉर्म्स पर उपलब्ध है।