मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर अहमदाबाद पहुंचीं रानी मुखर्जी, ‘मर्दानी 3’ के प्रमोशन में बिखेरा जलवा

Edited By Manisha,Updated: 14 Jan, 2026 11:23 AM
नई दिल्ली/टीम डिजिटल। रानी मुखर्जी मर्दानी 3 में एक बार फिर अपने बेहद सराहे गए किरदार, निडर पुलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में नज़र आ रही हैं। फिल्म के ट्रेलर के इंटरनेट पर छा जाने के बाद से ही दर्शक और फैंस इसे एक ज़रूर देखने लायक फिल्म बता रहे हैं।
मर्दानी 3 का ट्रेलर देशभर से युवा लड़कियों के अपहरण जैसे बेहद प्रासंगिक विषय को उठाने के चलते वायरल हो गया है। फिल्म हाल के समय में देश के अलग-अलग हिस्सों से बड़ी संख्या में लड़कियों के लापता होने की घटनाओं को प्रतिबिंबित करती है, जिसने आम लोगों और सिनेमा प्रेमियों के दिलों को छू लिया है।
फिल्म को लेकर हर तरफ से तारीफें मिल रही हैं और मकर संक्रांति के शुभ अवसर पर अहमदाबाद पहुंचीं रानी मुखर्जी ने इस प्यार को खुद महसूस किया।
अहमदाबाद में लोगों से बातचीत के दौरान रानी ने कहा, “मुझे गुजरात में, अहमदाबाद में मकर संक्रांति के मौके पर आकर बहुत खुशी हो रही है। यह बहुत ही शुभ दिन है और यहां मर्दानी को मिल रहा प्यार देखकर मैं बेहद उत्साहित हूं। मुझे और मेरी फिल्म को इतना प्यार देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। यह मेरे लिए बहुत कीमती है। शुक्रिया।”
अहमदाबाद दौरे के दौरान रानी मुखर्जी ने एक गर्ल्स कॉलेज का दौरा किया, जहां उन्होंने भारत में महिलाओं की सुरक्षा जैसे अहम मुद्दे पर चर्चा की। इसके अलावा उन्होंने अहमदाबाद में आयोजित प्रतिष्ठित इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल में पतंगबाज़ी में हिस्सा लिया और राज्य की महिला पुलिसकर्मियों से मुलाकात कर समाज के लिए उनकी शानदार सेवाओं के लिए उनका धन्यवाद किया।
मर्दानी 3 30 जनवरी को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज़ होने जा रही है।