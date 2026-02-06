20 मिलियन की रिकॉर्ड तोड़ व्यूअरशिप, सलमान खान का बिग बॉस 19 बना साल का सबसे बड़ा रियलिटी शो

सलमान खान का बिग बॉस सीजन 19 साल 2025 का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला OTT रियलिटी शो बनकर सामने आया है, जिसे करीब 20 मिलियन व्यूअरशिप मिली।

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। सलमान खान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि उनकी स्टार पावर क्यों बेजोड़ है और इंडियन एंटरटेनमेंट में उनका दबदबा आज भी कायम है। हाल ही में जारी हुई ऑर्मेक्स की 2025 की एनुअल लिस्ट के मुताबिक, सलमान खान का बिग बॉस सीजन 19 साल 2025 का सबसे ज्यादा देखा जाने वाला OTT रियलिटी शो बनकर सामने आया है, जिसे करीब 20 मिलियन व्यूअरशिप मिली। इस शो ने द ग्रेट इंडियन कपिल शो सीजन 3, शार्क टैंक इंडिया सीजन 4 और द ट्रेटर्स जैसे पॉपुलर शोज़ को भी पीछे छोड़ते हुए टॉप पोजिशन हासिल की है।

जबरदस्त फैन फॉलोइंग वाला रिएलिटी शो

सलमान खान की जबरदस्त फैन फॉलोइंग के साथ बिग बॉस उनके आकर्षण का एक और बड़ा पहलू सामने लाता है और वो है उनकी सहज और दमदार होस्टिंग। हर सीज़न में सलमान गर्मजोशी, ह्यूमर और सख्ती के बीच एक परफेक्ट बैलेंस बनाए रखते हैं। वह बिना कहानी पर हावी हुए सबका ध्यान खींचते हैं, हंगामे के वक्त साफ़ और सही दखल देते हैं, और जहां संवेदनशीलता चाहिए वहां शो को गहराई भी देते हैं। कंटेस्टेंट्स और दर्शकों से यह सीधा जुड़ाव ही बिग बॉस को सिर्फ एक रियलिटी शो नहीं रहने देता, बल्कि उसे कुछ अलग और खास बनाता है।

होस्ट के तौर पर सलमान खान की अलग पहचान

एक होस्ट के तौर पर सलमान खान को सबसे अलग बनाती है उनकी सच्चाई और ऑथेंटिसिटी। चाहे वह गलत गेमप्ले पर खुलकर बोलना हो, मुश्किल दौर से गुजर रहे कंटेस्टेंट्स को सही सलाह देना हो या फिर अपने सहज अंदाज़ में ह्यूमर परोसना, उनकी मौजूदगी बनावटी नहीं, बल्कि पूरी तरह रियल लगती है। दर्शक सिर्फ घर के अंदर का ड्रामा देखने नहीं आते, बल्कि सलमान खान का नजरिया, उनकी प्रतिक्रियाएं और उनका वही खास वीकेंड वाला अंदाज़ देखने आते हैं, जो अब बिग बॉस की पहचान बन चुका है।

शो की रिकॉर्ड तोड़ सफलता

शो की रिकॉर्ड तोड़ सफलता यह साफ साबित करती है कि सलमान खान सिर्फ बिग बॉस का चेहरा नहीं हैं, बल्कि उसकी असली ताकत हैं। ऐसे दौर में, जहां रियलिटी शोज़ और सेलिब्रिटी कंटेंट की भरमार है, यह उपलब्धि याद दिलाती है कि दर्शकों को बांधे रखने का दम आज भी कुछ ही लोगों में है और सलमान खान उनमें सबसे आगे हैं। उनकी होस्टिंग सिर्फ असरदार नहीं, बल्कि आइकॉनिक है, लगातार, भरोसेमंद और ऐसी जिसे रिप्लेस करना नामुमकिन है।