द 50 रियलिटी शो: 50 सेलेब्स की फाइनल लिस्ट आई सामने, 1 फरवरी से होगा प्रीमियर

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। रियलिटी शो ‘द 50’ को लेकर दर्शकों का इंतज़ार अब खत्म होने वाला है। यह शो 1 फरवरी से जियोहॉटस्टार और कलर्स टीवी पर प्रसारित होगा। बैनिजे के ग्लोबल हिट फॉर्मेट पर आधारित इस शो में टीवी, फिल्मों, म्यूजिक, स्पोर्ट्स और डिजिटल वर्ल्ड से जुड़े 50 चर्चित सेलेब्रिटी हिस्सा ले रहे हैं।

शो को मुंबई में बनाए गए एक भव्य पैलेस सेट में शूट किया गया है, जहां 26 दिनों तक कंटेस्टेंट्स को फिजिकल, मेंटल और इमोशनल चैलेंजेस का सामना करना होगा। गेम की कमान एक रहस्यमयी गेम मास्टर ‘द लायन’ के हाथ में होगी, जो पूरे खेल की दिशा तय करेगा।



करण पटेल

मिस्टर फैसू

दिव्या अग्रवाल

मोनालिसा

विक्रांत सिंह राजपूत

शाइनी दोशी

दुश्यंत कुकरेजा

उर्वशी ढोलकिया

रिद्धि डोगरा

शिव ठाकरे

नीलम गिरी

चाहत पांडे

हमीद बरकज़ी

दिम्पल सिंह

मैक्सटर्न (सागर ठाकुर)

सुमैरा शेख

लवकेश कटारिया

सिवेट तोमर

नेहल चूड़सामा

कृष्णा श्रॉफ

सपना चौधरी

निक्की तंबोली

अरबाज़ पटेल

वंशज सिंह

प्रिंस नरूला

युविका चौधरी

अर्चना गौतम

बेबिका धुर्वे

रजत दलाल

जान्हवी किल्लेकर

यंग सैमी

अदनान शेख

लक्ष्य कौशिक

अर्चित कौशिक

दिग्विजय राठी

नतालिया जानोशेक

खानजादी

फैज़ बलोच

रचित रोजहा

सिद्धार्थ भारद्वाज

डिनो जेम्स

आर्या जाधव (QK)

सौरभ घाडगे

मनीषा रानी

आरुषि चावला

रिद्धिमा पंडित

श्रुतिका अर्जुन

भाव्या सिंह

तेजस्वी मडिवाडा

इम्मॉर्टल काका