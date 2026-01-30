इस शो में 15 साल की लड़की से शूट करवाए ऐसे सीन, मेकर्स पर भड़के लोग

दंगल टीवी पर प्रसारित नए शो रिमझिम: छोटी उम्र बड़ा सफर का एक सीन सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद में आ गया है। दर्शकों ने इस सीन को आपत्तिजनक बताते हुए शो को ऑफ एयर करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि नाबालिग अभिनेत्री के साथ रोमांटिक सीन...

नेशनल डेस्क : टीवी की दुनिया में इन दिनों एक नया विवाद छाया हुआ है। दंगल टीवी पर हाल ही में प्रीमियर हुए शो 'रिमझिम: छोटी उम्र बड़ा सफर' का एक सीन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस सीन को देखने के बाद कई दर्शकों ने शो को ऑफ एयर करने की मांग की है।

शो में हिमांशु अवस्थी और याशिका शर्मा मुख्य भूमिकाओं में हैं। वायरल सीन में समीर (हिमांशु अवस्थी) अपनी शेरवानी उतारकर रिमझिम (याशिका शर्मा) को अपनी तरफ खींचते हैं और उसके ब्लाउज खुला होने पर उसे शेरवानी पहनाते हैं। इस सीन को देखकर दर्शक नाराज हैं और इसे नैतिकता के खिलाफ बता रहे हैं।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे रेडिट और एक्स पर यह क्लिप तेजी से वायरल हो रही है। लोगों का कहना है कि 15 साल की याशिका शर्मा और 24 साल के हिमांशु अवस्थी के बीच इस तरह का रोमांटिक और इंटीमेट एंगल गलत संदेश देता है। दर्शकों ने इसे बच्चों और किशोरों के लिए हानिकारक बताया है और इंडस्ट्री में नैतिकता के सवाल खड़े किए हैं।

लोगों का कहना है कि टीवी और फिल्म इंडस्ट्री को नाबालिग कलाकारों की सुरक्षा और मर्यादा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के साथ ऐसे सीन समाज और दर्शकों के लिए गलत संदेश फैलाते हैं। कई लोगों का मानना है कि TRP की दौड़ में शो मेकर्स ने नैतिकता को दरकिनार कर दिया है। इस विवाद के बाद दर्शक अब टीवी चैनल और शो मेकर्स से इस तरह के सीन को रोकने की मांग कर रहे हैं।