Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. Entertainment
    3. | इस शो में 15 साल की लड़की से शूट करवाए ऐसे सीन, मेकर्स पर भड़के लोग

इस शो में 15 साल की लड़की से शूट करवाए ऐसे सीन, मेकर्स पर भड़के लोग

Edited By Updated: 30 Jan, 2026 03:49 PM

controversy erupts over viral scene from dangal tv show

दंगल टीवी पर प्रसारित नए शो रिमझिम: छोटी उम्र बड़ा सफर का एक सीन सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद में आ गया है। दर्शकों ने इस सीन को आपत्तिजनक बताते हुए शो को ऑफ एयर करने की मांग की है। लोगों का कहना है कि नाबालिग अभिनेत्री के साथ रोमांटिक सीन...

नेशनल डेस्क : टीवी की दुनिया में इन दिनों एक नया विवाद छाया हुआ है। दंगल टीवी पर हाल ही में प्रीमियर हुए शो 'रिमझिम: छोटी उम्र बड़ा सफर' का एक सीन सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस सीन को देखने के बाद कई दर्शकों ने शो को ऑफ एयर करने की मांग की है।

शो में हिमांशु अवस्थी और याशिका शर्मा मुख्य भूमिकाओं में हैं। वायरल सीन में समीर (हिमांशु अवस्थी) अपनी शेरवानी उतारकर रिमझिम (याशिका शर्मा) को अपनी तरफ खींचते हैं और उसके ब्लाउज खुला होने पर उसे शेरवानी पहनाते हैं। इस सीन को देखकर दर्शक नाराज हैं और इसे नैतिकता के खिलाफ बता रहे हैं।

In which world is it okay for a 15 year old to shoot such intimate scenes?
byu/Cholebhature23 inIndianTellyTalk

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जैसे रेडिट और एक्स पर यह क्लिप तेजी से वायरल हो रही है। लोगों का कहना है कि 15 साल की याशिका शर्मा और 24 साल के हिमांशु अवस्थी के बीच इस तरह का रोमांटिक और इंटीमेट एंगल गलत संदेश देता है। दर्शकों ने इसे बच्चों और किशोरों के लिए हानिकारक बताया है और इंडस्ट्री में नैतिकता के सवाल खड़े किए हैं।

लोगों का कहना है कि टीवी और फिल्म इंडस्ट्री को नाबालिग कलाकारों की सुरक्षा और मर्यादा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। बच्चों के साथ ऐसे सीन समाज और दर्शकों के लिए गलत संदेश फैलाते हैं। कई लोगों का मानना है कि TRP की दौड़ में शो मेकर्स ने नैतिकता को दरकिनार कर दिया है। इस विवाद के बाद दर्शक अब टीवी चैनल और शो मेकर्स से इस तरह के सीन को रोकने की मांग कर रहे हैं।

और ये भी पढ़े

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    IPL
    Royal Challengers Bengaluru

    190/9

    20.0

    Punjab Kings

    184/7

    20.0

    Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

    RR 9.50
    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!