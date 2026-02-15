बैटल ऑफ गलवान के गानें ‘मैं हूं’ देख भावुक हुए कर्नल सरबजीत सिंह, जानें क्या कहा?

मेकर्स ने एक बहुत ही प्यारा वीडियो शेयर किया है, जिसमें कर्नल सरबजीत सिंह (रिटायर्ड) अपनी पत्नी श्रीमती इकविंदर सिंह के साथ नजर आ रहे हैं। कर्नल सरबजीत सिंह ने 1977 से 2005 तक भारतीय सेना की 9वीं यूनिट, बिहार रेजिमेंट में सेवा दी है।

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। सलमान खान की आने वाली फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर दर्शकों के बीच जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। जैसे-जैसे फिल्म की चर्चा बढ़ रही है, इसका संगीत इस उत्साह को एक अलग ही लेवल पर ले जा रहा है। 'मातृभूमि' को मिले शानदार रिस्पॉन्स के बाद, मेकर्स ने अब वैलेंटाइन डे के खास मौके पर फिल्म का सबसे ज्यादा इंतज़ार किया जाने वाला रोमांटिक गाना "मैं हूँ" रिलीज कर दिया है।

​सलमान खान और चित्रांगदा सिंह पर फिल्माया गया यह गाना फिल्म के इमोशनल जज्बात को बड़ी खूबसूरती से पेश करता है। जहाँ यह गाना एक फौजी की प्रेम कहानी और उसकी भावनाओं को बखूबी दर्शाता है, वहीं असल जिंदगी के हीरो कर्नल सरबजीत सिंह (रिटायर्ड) ने भी एक फौजी के जीवन में प्यार के महत्व पर दिल छू लेने वाली बात कही है।

मेकर्स ने एक बहुत ही प्यारा वीडियो शेयर किया है, जिसमें कर्नल सरबजीत सिंह (रिटायर्ड) अपनी पत्नी श्रीमती इकविंदर सिंह के साथ नजर आ रहे हैं। कर्नल सरबजीत सिंह ने 1977 से 2005 तक भारतीय सेना की 9वीं यूनिट, बिहार रेजिमेंट में सेवा दी है। वे एक जांबाज आर्मी ऑफिसर रहे हैं, जिन्होंने ऑपरेशन रक्षक, ऑपरेशन राइनो, ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन पवन जैसे महत्वपूर्ण ऑपरेशन्स का नेतृत्व किया है।

इस वीडियो में उन्होंने एक फौजी की पत्नी के जीवन और उनके सफर में उनकी अहम भूमिका के बारे में बात की। लंबे समय तक एक-दूसरे से दूर रहने से लेकर, किसी अनहोनी की स्थिति में अपनी पत्नी को पिस्तौल चलाना सिखाने तक, और घर के बने कढ़ी-चावल और परांठे को याद करने से लेकर परिवार की तस्वीरों को अपना सबसे बड़ा सहारा मानने तक, उनकी कहानी एक फौजी और उसकी पत्नी के बीच प्यार के मजबूत बंधन को खूबसूरती से दिखाती है। इसके अलावा, एक बहादुर आर्मी कपल होने के साथ-साथ, वे मिस इंडिया विजेता हसलीन कौर के गौरवान्वित माता-पिता भी हैं।

जैसा कि हमने कर्नल सरबजीत सिंह (रिटायर्ड) और उनकी पत्नी श्रीमती इकविंदर सिंह की कहानी देखी, यह 'बैटल ऑफ गलवान' के गाने "मैं हूँ" के जज्बात के साथ बिल्कुल मेल खाती है। यह गाना एक फौजी के पारिवारिक जीवन के विरोधाभास को बड़ी कोमलता से दिखाता है, एक तरफ घर पर बिताए खुशनुमा दिनों की गर्माहट है, तो दूसरी तरफ ड्यूटी पर बुलावे के बाद जुदाई का वो खामोश दर्द। भावनाओं का यह बदलाव कहानी में इतनी सहजता से पिरोया गया है कि यह गाना बेहद निजी और दिल को छू लेने वाला महसूस होता है।

​'बैटल ऑफ गलवान' का निर्माण सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले सलमा खान ने किया है, और अपूर्व लाखिया इसके डायरेक्टर हैं। यह फिल्म बहादुरी, बलिदान और जज्बे की एक सच्ची तस्वीर पेश करने का वादा करती है, जिसमें चित्रांगदा सिंह भी एक अहम भूमिका में नजर आएंगी।