रणवीर सिंह को पर्दे पर देखना बेहद खूबसूरत अनुभव, एक्टर की तारीफ में बोलीं आयशा खान

आयशा खान ने रणवीर सिंह के प्रति अपना सम्मान और उनके काम के लिए अपनी सच्ची सराहना जाहिर की। उन्होंने कहा, मुझे रणवीर सिंह एक अभिनेता के तौर पर बेहद पसंद हैं। मुझे लगता है कि उन्हें स्क्रीन पर देखना बिल्कुल-बिल्कुल खूबसूरत अनुभव है।

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। रणवीर सिंह को लंबे समय से अपनी पीढ़ी के बेहतरीन अभिनेताओं में गिना जाता है, और उनकी तारीफ सिर्फ दर्शक ही नहीं, बल्कि उनके सह-कलाकार और इंडस्ट्री के लोग भी खुलकर करते हैं। उनकी जबरदस्त एनर्जी, ईमानदारी और हर किरदार में पूरी तरह ढल जाने की काबिलियत उन्हें सबसे अलग बनाती है। इसी कड़ी में अब धुरंधर के लोकप्रिय गीत ‘शरारत’ में नजर आ चुकीं अभिनेत्री आयशा खान ने भी रणवीर सिंह की जमकर प्रशंसा की है।

रणवीर सिंह एक अभिनेता के तौर पर बेहद पसंद :आयशा

हाल ही में दिए एक इंटरव्यू में आयशा खान ने रणवीर सिंह के प्रति अपना सम्मान और उनके काम के लिए अपनी सच्ची सराहना जाहिर की। उन्होंने कहा, मुझे रणवीर सिंह एक अभिनेता के तौर पर बेहद पसंद हैं। मुझे लगता है कि उन्हें स्क्रीन पर देखना बिल्कुल-बिल्कुल खूबसूरत अनुभव है। मैंने उनकी लगभग सारी फिल्में देखी हैं लेडीज़ वर्सेस रिकी बहल, जिसमें वो मुझे बहुत पसंद आए; बैंड बाजा बारात, गली बॉय, दिल धड़कने दो, बाजीराव मस्तानी… हर फिल्म में मुझे ऐसा लगता है कि वो सच में वही किरदार बन जाते हैं। मुझे उन्हें स्क्रीन पर देखना बहुत अच्छा लगता है, वो बेहद प्यारे लगते हैं। मैं दिल से चाहती हूं कि कभी हमें साथ में फिल्म करने का मौका मिले।”

ऑफ-स्क्रीन भी सादगी और गर्मजोशी

आयशा के ये शब्द वही बात दोहराते हैं जो रणवीर के साथ काम कर चुके कई कलाकार और फिल्ममेकर अक्सर कहते हैं कि रणवीर हर रोल में पूरी तरह डूब जाते हैं और स्क्रीन पर एकदम सच्चाई के साथ नजर आते हैं। चाहे वो रंगीन मिज़ाज ठग हों, सड़क से निकला रैपर, उलझा हुआ अमीर वारिस या फिर ऐतिहासिक योद्धा रणवीर की परफॉर्मेंस में अभिनेता और किरदार के बीच की दूरी लगभग मिट जाती है। यही उनकी सबसे बड़ी पहचान और ताकत बन चुकी है। ऑफ-स्क्रीन भी रणवीर सिंह अपनी सादगी और गर्मजोशी के लिए जाने जाते हैं। इंडस्ट्री के लोग उन्हें विनम्र, सम्मान देने वाला और सेट पर हर किसी से जुड़ाव रखने वाला इंसान बताते हैं। सुपरस्टार होने के बावजूद, सिनेमा के प्रति उनका जुनून, मेहनत और ईमानदारी आज भी उतनी ही मजबूत है।

वर्क फ्रंट की बात करें तो रणवीर सिंह का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। धुरंधर के साथ उन्होंने पहले ही कई बॉक्स-ऑफिस रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं और खुद को मौजूदा दौर का बॉक्स-ऑफिस सम्राट साबित किया है। वहीं धुरंधर: द रिवेंज की रिलीज़ को लेकर इंडस्ट्री में जबरदस्त उत्साह है। माना जा रहा है कि अगर सीक्वल भी पहले पार्ट जैसा इतिहास रचता है, तो रणवीर सिंह का राज पूरी तरह निर्विवाद हो जाएगा।