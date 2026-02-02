Main Menu

मिर्ज़ापुर: द फिल्म का फाइनल शेड्यूल पूरा होते ही इमोशनल हुए अली फज़ल, जानें क्या कहा

Edited By Updated: 02 Feb, 2026 06:01 PM

mirzapur the film wraps final shoot ali fazal calls masterpiece

बहुप्रतीक्षित मिर्ज़ापुर: द फिल्म का आखिरी शूटिंग शेड्यूल पूरी तरह खत्म हो गया है, जो भारत की सबसे पॉपुलर क्राइम फ्रैंचाइज़ीज़ में से एक के लिए बड़ा मील का पत्थर है।

ये फिल्म कल्ट-फेवरेट वेब सीरीज़ से बनाई गई है और 2026 में बड़े पर्दे पर रिलीज़ होगी, जिसमें मिर्ज़ापुर की खतरनाक दुनिया को और भी बड़े स्केल पर दिखाया जाएगा।

जैसे ही टीम ने शूटिंग पूरी की, अली फज़ल, जो गुड्डू भैया का आइकॉनिक रोल निभा रहे हैं, ने सेट से कुछ पीछे की झलक और इंस्टाग्राम पर एक इमोशनल नोट शेयर किया। उन्होंने इस लंबे और इंटेंस सफर के बारे में लिखा, “ या सिलसिला लंबा है। बस कुछ प्यार और कुछ नफरत का एक सफर है। मिर्ज़ापुर: द फिल्म का आखिरी शेड्यूल पूरा हो गया।”

अली फज़ल ने पूरी कास्ट और क्रू को उनके मेहनत और डेडिकेशन के लिए थैंक्स कहा और मिर्ज़ापुर: द फिल्म को “मास्टरपीस” बताया। उन्होंने कहा, “इन सब के बीच जब कैमरा हमारे ऊपर आया, हमने अपना A गेम दिखाया। और मैं गर्व से कह सकता हूँ कि पूरे मिर्ज़ापुर की टीम और एक्टर्स की तरफ़ से हमने वही किया जो हम सबसे अच्छा करते हैं।”

 

अपने दमदार किरदारों और रॉ स्टोरीटेलिंग के साथ, मिर्ज़ापुर ने सालों में एक बड़ी फैन फॉलोइंग बनाई है, और बड़े पर्दे पर आने से इस पर लोगों की उम्मीदें और बढ़ गई हैं।

इस फिल्म ने ओरमैक्स सिनेमैटिक्स की सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली हिंदी फिल्मों की लिस्ट में जगह बनाई है। मिर्ज़ापुर: द फिल्म बिना किसी शक सबसे ज़्यादा इंतज़ार की जाने वाली फिल्मों में से एक है, जिसमें इस बार बड़े पर्दे पर दर्शक आइकॉनिक किरदार मुन्ना भैया की वापसी का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं।

पुनीत कृष्णा द्वारा क्रिएट और गुरमीत सिंह द्वारा निर्देशित मिर्ज़ापुर: द फिल्म 2026 में रिलीज़ होने वाली है। फिल्म में मिर्ज़ापुर के आइकॉनिक किरदार होंगे, जैसे कालीन भैया (पंकज त्रिपाठी), गुड्डू पंडित (अली फज़ल), मुन्ना त्रिपाठी (दिव्येंदु), साथ ही अभिषेक बनर्जी भी नजर आएंगे। फिल्म के देशभर में थिएट्रिकल रिलीज़ के आठ हफ्ते बाद इसे भारत और 240 से ज्यादा देशों और क्षेत्रों में प्राइम मेंबर्स के लिए स्ट्रीमिंग पर उपलब्ध कराया जाएगा।

