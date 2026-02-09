शबद-रीत और रिवाज़: सुविंदर विक्की ने परंपरा और पीढ़ियों के टकराव पर की खुलकर बात

ज़ी5 की शबद – रीत और रिवाज़ में सुविंदर विक्की एक ऐसे गहरे पारंपरिक रागी गायक की भूमिका निभाते हैं, जो अपने परिवार की पवित्र विरासत को आगे बढ़ाने में विश्वास रखता है जबकि उसका बेटा अपनी अलग राह चुनना चाहता है।

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। ज़ी5 की शबद – रीत और रिवाज़ में सुविंदर विक्की एक ऐसे गहरे पारंपरिक रागी गायक की भूमिका निभाते हैं, जो अपने परिवार की पवित्र विरासत को आगे बढ़ाने में विश्वास रखता है जबकि उसका बेटा अपनी अलग राह चुनना चाहता है। यह श्रृंखला गुरुद्वारे के कीर्तन की आध्यात्मिक दुनिया की पृष्ठभूमि में, विरासत में मिली आस्था और व्यक्तिगत पसंद के बीच के भावनात्मक टकराव को दर्शाती है। इस बेबाक बातचीत में सुविंदर विक्की परंपरा, पीढ़ियों के बदलाव, अपने अभिनय को आकार देने वाली निजी यादों और विरासत को संजोने तथा आज़ादी देने के बीच के नाज़ुक संतुलन पर बात करते हैं।

आपके किरदार का रागी परंपरा को आगे बढ़ाने पर ज़ोर गहरी आस्था और विश्वास से आता है। आज की तेज़ी से बदलती दुनिया में जहाँ बच्चों को अपनी राह खुद चुनने के लिए प्रेरित किया जाता है आप खुद को उससे कितना मिलता-जुलता या अलग मानते हैं?



हाँ, मुझे लगता है कि रागी गायक के रूप में मेरा किरदार उस दौर से जुड़ा है जब परंपरा किसी व्यक्ति के जीवन में बहुत खास स्थान रखती थी। इसमें कोई शक नहीं कि तब से बहुत कुछ बदल चुका है। लेकिन जिस किरदार की हम बात कर रहे हैं, वह उस समय से आता है जब हर व्यक्ति की आस्था और विश्वास परंपरा से गहराई से जुड़े होते थे। कुछ हद तक वे मूल्य आज भी कायम हैं और दिखाई देते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरा किरदार पूरी तरह कठोर है। एक तरह से वह समझता है कि आज के बच्चों का नजरिया अलग है, उनका जीवन-शैली अलग है और वे उसी पीढ़ी से नहीं हैं। वह मानता है कि बदलाव ज़रूरी है। लेकिन साथ ही वह परंपरा को लेकर बेहद चिंतित है। वह चाहता है कि उसके परिवार की रागी परंपरा आगे बढ़े। उसके दादा ने यह परंपरा उसके पिता को सौंपी, उसने अपने पिता से अपनाई और अब वह चाहता है कि उसका बेटा इसे आगे बढ़ाए, रागी बने और गुरुद्वारे में कीर्तन करे।

कई परिवारों में परंपराएँ विकल्प की तरह नहीं, बल्कि ज़िम्मेदारी की तरह सौंपी जाती हैं। इस पीढ़ीगत टकराव बीते समय को बचाए रखने और अगली पीढ़ी को अपनी राह चुनने की आज़ादी देने को आप व्यक्तिगत रूप से कैसे देखते हैं? क्या आपको बीच का कोई रास्ता लगता है?



हाँ, मेरी राय में आज भी कई परिवार और समाज ऐसे हैं, और पुराने समय में तो यह और भी ज़्यादा था। जैसे-जैसे समय और पीढ़ियाँ बदली हैं, इन बातों में भी बदलाव आया है। फिर भी विरासत की देखभाल करना आज भी किसी व्यक्ति के जीवन का अहम हिस्सा है और लोग इस पर ध्यान देते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी विरासत आने वाली पीढ़ियों तक बनी रहे। लेकिन जैसा मैंने कहा, जब पीढ़ियाँ बदलती हैं तो बुज़ुर्गों की सोच और आज के बच्चों की सोच में टकराव होना स्वाभाविक है। नजरिये में फर्क होता है। इसलिए मैं मानता हूँ कि विरासत जारी रहनी चाहिए, लेकिन इसे बच्चों पर यह कहकर थोपना नहीं चाहिए कि “तुम्हें यही करना है” या “तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी”, सिर्फ विरासत या प्रतिष्ठा के नाम पर, जैसा पहले होता था। बच्चों को आज़ादी मिलनी चाहिए। संतुलन ज़रूरी है और काफी हद तक मुझे लगता है कि आज लोग ज़्यादा परिपक्व हैं और ऐसे मुद्दों को आपस में सुलझा लेते हैं।

शबद – रीत और रिवाज़ एक अहम सवाल उठाता है: क्या विरासत वह है जो हमें मिलती है, या वह जो हम सचेत रूप से चुनते हैं? अपने जीवन अनुभव से आप इस विचार पर कहाँ खड़े हैं खासतौर पर विरासत, आस्था और परिवार के संदर्भ में?

देखिए, मेरी राय में “रीत और रिवाज़” जैसे शब्द हर किसी के लिए परिचित नहीं भी हो सकते। लेकिन अक्सर जैसे ही बच्चा समझदार होता है, वह कहीं न कहीं ये शब्द सुनता रहता है। पूरी ज़िंदगी वह सुनता रहता है—“यह हमारी रीत नहीं है”, “यह हमारा रिवाज़ नहीं है” या “यह हमारी रीत और रिवाज़ है।” इस तरह, किसी न किसी रूप में व्यक्ति रीत-रिवाज़ से परिचित हो जाता है और उससे कुछ बातें विरासत में लेता है। कई बार व्यक्ति यह भी चुनता है कि वह उन बातों को आगे बढ़ाए या नहीं। यह पूरी तरह व्यक्ति पर निर्भर करता है। हर किसी को यह चुनाव करने का अधिकार है। मुझे लगता है कि इसमें बहुत गहराई तक जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपनी विरासत का सम्मान करना चाहिए और उसकी देखभाल भी करनी चाहिए, लेकिन इस बात पर अड़े नहीं रहना चाहिए कि “यही एकमात्र तरीका है।” अंत में, यह हमारी पसंद पर निर्भर करता है।

इस भूमिका को निभाते समय क्या कभी अधिकार, अपेक्षाओं या चुपचाप आज्ञा मानने से जुड़ी कोई निजी यादें अनायास सामने आईं जो आपने जानबूझकर नहीं जोड़ीं, लेकिन आपके अभिनय में झलक गईं?



हाँ, इस भूमिका को निभाते समय मुझे कई बातों का ध्यान रखना पड़ा। पंजाबी होने के नाते मैं रागी गायक के जीवन से परिचित हूँ गुरुद्वारे में उनकी दिनचर्या और उनके निजी जीवन का तरीका। मेरे कई दोस्त गुरुद्वारे में गाते हैं, इसलिए मुझे पता है कि उनका जीवन कितना अनुशासित और मेहनत भरा होता है, और मैंने यह सब अपने किरदार में ध्यान में रखा। जहाँ तक इस सवाल की बात है कि क्या निजी अनुभवों ने मेरी मदद की या मैंने अपने जीवन से कुछ याद किया मुझे लगता है कि यह उस उम्र से भी जुड़ा है जिस पड़ाव पर मैं आज खड़ा हूँ। इस उम्र में हर इंसान जीवन में कुछ विरोधाभासों से गुजरता है और ऐसे अनुभव ज़रूरी होते हैं। एक अभिनेता के तौर पर मैं अपनी ज़िंदगी के अनुभवों को हर किरदार में इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूँ, जहाँ भी मुझे लगता है कि वे फिट बैठते हैं। चाहे वह परिवार से जुड़ा अनुभव हो, रिश्तों से जुड़ा हो या कोई निजी बात मैं उसे अपने अभिनय में लाने की कोशिश करता हूँ। उदाहरण के लिए, अगर स्क्रीन पर कोई मेरा बच्चा बनकर आ रहा है, तो मैं उसमें अपने बच्चे को देखने की कोशिश करता हूँ। मैं उस जुड़ाव को सच में महसूस करता हूँ और उस पल में खो जाता हूँ, मानो वही मेरा बच्चा हो। हाँ, यह तरीका मेरे अभिनय की प्रक्रिया का हिस्सा है और मुझे लगता है कि यह मेरी मदद करता है।

आपका किरदार मानता है कि वह ‘सही’ कर रहा है। एक अभिनेता के तौर पर, ऐसे व्यक्ति को कैसे निभाते हैं जो नैतिक रूप से खुद को सही समझता है, लेकिन भावनात्मक रूप से दूसरों को चोट पहुँचाता है बिना उसके ऊपर कोई फैसला सुनाए?



हाँ, मैं पूरी तरह समझता हूँ कि यह किरदार कई समस्याओं से भरा हुआ है। जो कुछ उसने विरासत में पाया है, वह चाहता है कि वह पीढ़ियों तक चलता रहे और वह इसके लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। उसके लिए रागी का बेटा भी रागी ही होना चाहिए। लेकिन भावनाओं की बात करें तो, एक पारिवारिक व्यक्ति होना निश्चित रूप से भावनात्मक होता है।