पंजाब में नशे के खिलाफ गर्वनर के साथ दिखें डेरा ब्यास प्रमुख, कर रहे पैदल यात्रा

10 Feb, 2026 02:50 PM

punjab governor yatra

फिरोजपुर जिले में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा नशों के खिलाफ पैदल यात्रा निकाली जा रही है।

पंजाब डेस्कः फिरोजपुर जिले में पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया द्वारा नशों के खिलाफ पैदल यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा के दौरान उनके साथ डेरा राधा स्वामी ब्यास प्रमुख बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों भी मौजूद हैं। इसके अलावा शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल भी इस यात्रा में शामिल रहे। इस पैदल यात्रा में अश्वनी शर्मा के साथ भाजपा के कई वरिष्ठ नेता भी पहुंचे। जहां यात्रा के दौरान प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे, वहीं युवाओं और बच्चों ने भी बड़ी संख्या में इस यात्रा में हिस्सा लिया। यह यात्रा सारागढ़ी गुरुद्वारा साहिब से शुरू की गई है।

राज्यपाल द्वारा इस यात्रा में शामिल होने पर डेरा ब्यास मुखी का धन्यवाद किया गया और आम जनता से इस यात्रा में शामिल होने की अपील की गई। अगर बाबा गुरिंदर सिंह ढिल्लों की बात करें तो उन्हें सार्वजनिक तौर पर इस तरह की यात्राओं में ज्यादा देखा नहीं गया है और इस यात्रा के दौरान भाजपा और अकाली दल के नेता भी एक साथ नजर आ रहे हैं। अब इसका क्या मतलब है, यह तो आने वाला समय ही बताएगा।

सुखबीर बादल ने 'आप' नेताओं पर लगाए बड़े आरोप
सुखबीर बादल ने राज्यपाल को नशों के खिलाफ पैदल यात्रा की बधाई देते हुए कहा कि राज्यपाल ने बहुत बड़ा कदम उठाया है और जो काम सरकारों का था, वह अब राज्यपाल साहब ने उठा लिया है। उन्होंने कहा कि पार्टी स्तर से ऊपर उठकर राज्यपाल ने इस पैदल यात्रा के लिए सभी को आमंत्रित किया है। सुखबीर बादल ने कहा कि पंजाब का भविष्य उसकी युवा पीढ़ी है और यहां नशा खत्म करने की बजाय बार-बार राजनीति खेली जाती है। इस मौके पर उन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह और अरविंद केजरीवाल पर तीखा निशाना साधा। उन्होंने कहा कि नशे के खिलाफ इस जंग में सभी को एकजुट होना होगा। सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि पार्टी के नेता नशा बेचने वालों से महीने के पैसे लेते हैं और उन्हें सुरक्षा उपलब्ध करवाते हैं, जिस कारण पंजाब में नशा बहुत बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आने पर हम पंजाब में एक भी गैंगस्टर नहीं रहने देंगे। उन्होंने कहा कि ग्राउंड लेवल से लेकर उच्च स्तर तक के गैंगस्टर पकड़कर लाए जाएंगे।

