मणिपुर के उखरूल में भड़की हिंसा, तनावपूर्ण हुए हालात

नेशनल डेस्कः मणिपुर के उखरूल जिले से तनावपूर्ण हालात की खबर सामने आई है। जिले के लिटन सारेइखोंग गांव में कथित तौर पर सशस्त्र बदमाशों ने कई रिहायशी मकानों को आग के हवाले कर दिया, जिससे इलाके में दहशत फैल गई। घटना के बाद स्थिति और बिगड़ने की आशंका को देखते हुए प्रशासन ने एहतियातन पूरे उखरूल जिले में कर्फ्यू लागू कर दिया है। इसके साथ ही, अफवाहों और हिंसा के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से इंटरनेट सेवाओं को अगले पांच दिनों के लिए अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। प्रशासन हालात पर कड़ी नजर बनाए हुए है और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया गया है।

प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, हथियारों से लैस समूहों ने पहाड़ी इलाके के पास हवा में कई राउंड फायरिंग की, जिससे ग्रामीणों में भय का माहौल बन गया। जान-माल की सुरक्षा को देखते हुए कई लोग अपने जरूरी सामान के साथ पड़ोसी कांगपोकपी जिले के सुरक्षित इलाकों की ओर पलायन कर गए हैं। तांगखुल समुदाय के कुछ गांवों से भी लोगों के क्षेत्र छोड़ने की खबर है।

बिगड़ती कानून व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए मणिपुर सरकार के गृह आयुक्त ने आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से उखरूल जिले में इंटरनेट सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करने का निर्णय लिया। आदेश में कहा गया है कि हाल की घटनाओं से जन शांति और सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न हुआ है। सरकारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि स्थिति को नियंत्रण में रखने और सोशल मीडिया या अन्य माध्यमों से भड़काऊ या भ्रामक सूचनाओं के प्रसार को रोकने के लिए यह कदम आवश्यक है।

पुलिस के मुताबिक, हिंसा की शुरुआत शनिवार रात को हुई थी, जब लिटन गांव में कथित तौर पर सात से आठ लोगों ने तांगखुल नागा समुदाय के एक व्यक्ति के साथ मारपीट की। हालांकि इस विवाद को सुलझाने की कोशिशें की जा रही थीं, लेकिन रविवार को प्रस्तावित बैठक नहीं हो सकी। इसके बाद सोमवार देर रात हथियारबंद लोगों ने लिटन सारेइखोंग में तांगखुल नागा समुदाय के कई घरों को आग लगा दी। जवाबी कार्रवाई में दूसरे समुदाय के कुछ घरों को भी नुकसान पहुंचाया गया।

पुलिस ने बताया कि के. लुंगविराम गांव में भी एक मकान को आंशिक रूप से जलाए जाने की पुष्टि हुई है। फिलहाल सुरक्षा बलों की तैनाती बढ़ा दी गई है और स्थिति पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है।