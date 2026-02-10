Main Menu

Premanand Maharaj Darshan : प्रेमानंद महाराज जी से मिलने का नया नियम लागू ! अब 2 दिन में मिलेगा टोकन, एकांतिक दर्शन होंगे और भी आसान

Premanand Maharaj Darshan :  प्रसिद्ध संत बाबा प्रेमानंद महाराज के केलि कुंज आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एकांतिक दर्शन और व्यक्तिगत वार्तालाप की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। आश्रम प्रशासन ने अब नया टोकन...

Premanand Maharaj Darshan :  प्रसिद्ध संत बाबा प्रेमानंद महाराज के केलि कुंज आश्रम में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए एकांतिक दर्शन और व्यक्तिगत वार्तालाप की व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। आश्रम प्रशासन ने अब नया टोकन सिस्टम लागू कर दिया है, जिससे भक्तों को पहले की तुलना में कम समय में दर्शन और मार्गदर्शन का अवसर मिल सकेगा।

नई व्यवस्था के तहत श्रद्धालुओं को दिन में आकर लाइन में लगना होगा। इसके बाद शाम के समय उनके हाथ पर एक नंबर लिखा जाएगा और उन्हें एक टोकन दिया जाएगा। इस टोकन के साथ भक्त अगले दिन सुबह 8:15 बजे गौतम ऋषि आश्रम पहुंचेंगे, जहां उन्हें एकांतिक दर्शन या वार्तालाप के लिए अंतिम टोकन प्रदान किया जाएगा।

आश्रम प्रशासन ने बताया है कि आने वाले समय में इस प्रक्रिया को और भी सरल बनाया जाएगा। भविष्य में योजना है कि श्रद्धालुओं को शाम के समय ही पूरा टोकन दे दिया जाएगा, जिससे वे अगले दिन सीधे दर्शन के लिए प्रवेश कर सकें। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य भक्तों को होने वाली असुविधा को कम करना है।

पहले एकांतिक दर्शन या वार्तालाप के लिए टोकन प्राप्त करने में तीन दिन तक लग जाते थे, लेकिन अब यह प्रक्रिया लगभग दो दिनों में पूरी हो जाएगी। इससे समय की बचत होगी और व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी।

इस नई प्रणाली से दूर-दराज से आने वाले श्रद्धालुओं को विशेष लाभ मिलेगा। पहले दिन लाइन लगाकर टोकन लेना होगा और अगले दिन दर्शन का अवसर मिल जाएगा। इससे भीड़ नियंत्रण में भी मदद मिलेगी और आश्रम परिसर में व्यवस्था बेहतर बनी रहेगी।

आश्रम प्रशासन का मानना है कि इस नई व्यवस्था से अव्यवस्था में कमी आएगी और अधिक संख्या में श्रद्धालु बाबा प्रेमानंद महाराज के दर्शन और मार्गदर्शन का लाभ ले सकेंगे। कुल मिलाकर, केलि कुंज आश्रम की यह पहल भक्तों के लिए सुविधाजनक, समय बचाने वाली और अधिक व्यवस्थित साबित होगी।

