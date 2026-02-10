Main Menu

परिणीति चोपड़ा पति राघव चड्ढा पर हुईं पूरी तरह फिदा, संसद में दिए भाषण पर लुटाया प्यार

10 Feb, 2026

parineeti chopra is completely in love with husband raghav chaddha

परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा आज के सबसे पसंदीदा सेलेब्रिटी कपल्स में गिने जाते हैं। दोनों अक्सर एक-दूसरे को सपोर्ट करते नजर आते हैं और सोशल मीडिया पर भी खुलकर अपना प्यार और गर्व जाहिर करते हैं।

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल।  परिणीति चोपड़ा और राघव चड्ढा आज के सबसे पसंदीदा सेलेब्रिटी कपल्स में गिने जाते हैं। दोनों अक्सर एक-दूसरे को सपोर्ट करते नजर आते हैं और सोशल मीडिया पर भी खुलकर अपना प्यार और गर्व जाहिर करते हैं। उनकी बॉन्डिंग फैंस के लिए किसी रिलेशनशिप गोल से कम नहीं है।

संसद में राघव चड्ढा का दमदार भाषण हुआ वायरल
हाल ही में संसद में राघव चड्ढा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुआ, जिसमें वह बेहद आत्मविश्वास और मजबूती के साथ अपनी बात रखते नजर आए। उनके विचारों और अंदाज़ की लोगों ने खूब तारीफ की और यह वीडियो चर्चा का विषय बन गया।

पति की उपलब्धि पर परिणीति का इमोशनल रिएक्शन
राघव के इस खास पल पर परिणीति चोपड़ा खुद को रोक नहीं पाईं। एक्ट्रेस ने उनके भाषण और वीडियो को अपनी सोशल मीडिया स्टोरी पर शेयर करते हुए गर्व और प्यार जताया। उन्होंने अपने पति की तारीफ करते हुए यह दिखा दिया कि वह हर कदम पर उनके साथ खड़ी हैं।

फैंस बोले- यही है असली पावर कपल
परिणीति का यह प्यारा सा रिएक्शन देखकर फैंस भी काफी इमोशनल हो गए। कमेंट्स में लोग इस जोड़ी को 'परफेक्ट पावर कपल' और 'रियल लाइफ गोल्स' बता रहे हैं। प्यार, सपोर्ट और सम्मान से भरा ये रिश्ता वाकई सबका दिल जीत रहा है।

