दिल्ली CM रेखा गुप्ता का पूरा हुआ 1 साल, कहा- BJP का राजनीतिक दृष्टिकोण परिणामों पर आधारित होगा

Edited By Updated: 24 Feb, 2026 02:50 PM

delhi cm rekha gupta completes one year in office

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली में भाजपा सरकार ने पिछली व्यवस्थाओं के लंबित मामलों को सुलझाने और जनता के सामने ठोस परिणाम दिखाने का अभियान शुरू कर दिया है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि अब शासन में ढिलाई नहीं होगी और...

नेशनल डेस्कः दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को कहा कि उनकी सरकार ने राजधानी में पिछली व्यवस्थाओं के लंबित मुद्दों को निपटाने और लगातार विकास दिखाने का अभियान शुरू कर दिया है। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने भरोसा दिलाया कि अब दिल्ली में शासन में कोई ढिलाई नहीं होगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार अपने कामकाज को स्वयं बोलने देगी और प्रदर्शन को सीधे जनता के अनुभव से जोड़ेगी। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से स्पष्ट किया कि अब राजनीतिक दृष्टिकोण वादों पर नहीं, बल्कि ठोस परिणामों पर आधारित होगा। “हमारा लक्ष्य ऐसा काम करना है कि चाहे अगला चुनाव नगरपालिका, विधानसभा या संसदीय स्तर का हो, जनता को हमें याद दिलाने की जरूरत न पड़े,” उन्होंने कहा।

पूरे 365 दिन ईमानदारी और समर्पण के साथ काम किया

गुप्ता ने आगे बताया कि भावी चुनावी अभियान का मुख्य संदेश “दृश्यमान विकास और उसका क्रियान्वयन” होगा। उन्होंने कहा कि सरकार ने पहले वर्ष को जनता के विश्वास से प्रेरित आधारशिला अवधि के रूप में देखा है, जिसमें प्रशासनिक कामकाज की निरंतरता और पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने सरकार के पहले साल का विस्तृत विवरण प्रस्तुत करते हुए कहा, “20 फरवरी 2025 से लेकर आज तक, किसी को भी एक दिन का आराम नहीं मिला। पूरे 365 दिन ईमानदारी और समर्पण के साथ काम किया गया। हमारा उद्देश्य नागरिकों को उनके आस-पड़ोस में प्रशासनिक गतिविधियों का प्रत्यक्ष अनुभव कराना है, जिससे दीर्घकालिक विश्वास का निर्माण हो सके।”

और ये भी पढ़े

राजधानी में घर-घर जाकर जनता से संवाद

दिल्ली सरकार ने राजधानी के सभी सात लोकसभा क्षेत्रों में एक सप्ताह तक चलने वाले जनसंपर्क कार्यक्रम की योजना बनाई है। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अलग-अलग कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे और नागरिकों से सीधे बातचीत करेंगे।

मुख्यमंत्री ने इस अभियान की रणनीति का खुलासा करते हुए कहा, “जब लोग दरवाजे की घंटी बजाएंगे, हमारा संदेश यह होगा कि आपने पिछली बार हमें वोट दिया और हमने मेहनत दिखाई, इसलिए आप हमें फिर से चुनेंगे।” इसका उद्देश्य नागरिकों को सीधे अनुभव कराना है कि दिल्ली में शासन अब लगातार और भरोसेमंद तरीके से काम कर रहा है।

चुनावी पृष्ठभूमि और भविष्य की रणनीति

यह पहल फरवरी 2025 में हुए दिल्ली विधानसभा चुनाव के बाद सामने आई है, जिसमें भाजपा ने 70 में से 48 सीटें जीतकर 26 साल बाद राजधानी में सत्ता में वापसी की। पार्टी अब आगामी नगरपालिका, संसदीय और विधानसभा चुनावों से पहले निरंतर प्रशासनिक प्रदर्शन और जनता से प्रत्यक्ष संवाद के माध्यम से भरोसा मजबूत करने की योजना बना रही है।

मुख्य तथ्य:

सरकार गठन: 20 फरवरी 2025

समीक्षा अवधि: 365 दिन

विधानसभा परिणाम: 70 में से 48 सीटें

जनसंपर्क कार्यक्रम: 7 लोकसभा क्षेत्र

राजधानी में भाजपा के नेताओं के अनुसार, पहला वर्ष आधारशिला की तरह रहा, जिसमें लगातार कार्य, जनता से संवाद और मापने योग्य परिणामों को प्राथमिकता दी गई। यह मॉडल आगामी राजनीतिक मुकाबलों में पार्टी की रणनीति को आकार देगा।

