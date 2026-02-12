प्रियंका चोपड़ा जोनस से लेकर समारा तिजोरी तक, इन अभिनेत्रियों ने किरदार के लिए कटवाए लंबे बाल

कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों ने अपने किरदार को पूरी सच्चाई के साथ निभाने के लिए अपने लंबे और घने बालों को अलविदा कह दिया।

नई दिल्ली/ टीम डिजिटल। कई बॉलीवुड अभिनेत्रियों ने अपने किरदार को पूरी सच्चाई के साथ निभाने के लिए अपने लंबे और घने बालों को अलविदा कह दिया। सिर्फ अभिनय ही नहीं, बल्कि लुक्स में भी बदलाव कर उन्होंने यह दिखाया कि वे अपने किरदार को सिर्फ निभाती नहीं, बल्कि उसे जीती हैं। छोटे बाल रखना आसान फैसला नहीं होता, लेकिन इन अभिनेत्रियों ने बिना झिझक यह कदम उठाया और अपने रोल को और भी यादगार बना दिया। आइए नज़र डालते हैं उन अभिनेत्रियों पर जिन्होंने शॉर्ट हेयर लुक को पूरे आत्मविश्वास के साथ अपनाया।

प्रियंका चोपड़ा जोनस:

साल 2010 में फिल्म अंजाना अंजानी के लिए प्रियंका ने अपने लंबे बाल कटवाकर छोटा और ट्रेंडी हेयरकट अपनाया था। फिल्म में उन्होंने ‘कियारा’ का किरदार निभाया, और उनका यह लुक इतना पसंद किया गया कि आज भी लोग उसे याद करते हैं। उनका हेयरस्टाइल उस समय ट्रेंड बन गया था।

फातिमा सना शेख:

फिल्म दंगल के लिए फातिमा सना शेख ने अपने बाल छोटे करवा लिए थे। बाल महिलाओं के लिए अक्सर भावनात्मक और सांस्कृतिक महत्व रखते हैं, लेकिन फातिमा ने किरदार की मांग को प्राथमिकता दी। उनका यह बदलाव फिल्म के साथ-साथ उनके करियर का भी एक अहम हिस्सा बन गया।

समारा तिजोरी:

हाल ही में आई साइकोलॉजिकल क्राइम थ्रिलर दलदल में समारा तिजोरी ने अपने किरदार को असली बनाने के लिए बॉय-कट हेयरस्टाइल अपनाया। आमतौर पर फिल्मों में छोटे बाल दिखाने के लिए विग का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन समारा ने उल्टा किया — उन्होंने लंबे बालों के लिए विग पहनी और असल जिंदगी में पिक्सी कट रखकर सभी को चौंका दिया।

सान्या मल्होत्रा:

दंगल में सान्या मल्होत्रा ने एक रेसलर का किरदार निभाया, जिसके लिए उन्होंने बहुत छोटे और साधारण पिक्सी कट हेयरस्टाइल को अपनाया। बाद में सान्या ने बताया कि अपने घुंघराले बालों को वापस बढ़ाने में उन्हें काफी समय लगा।

अनुष्का शर्मा:

फिल्म पीके में अनुष्का शर्मा का पिक्सी कट और फ्रिंज वाला लुक काफी अलग और नया था। यह उनका सबसे चर्चित और थोड़ा अलग अंदाज था। जहां लोग उन्हें लंबे वेवी बालों में देखना पसंद करते हैं, वहीं इस नए लुक में भी उन्होंने दर्शकों का दिल जीत लिया।

आज जब कई अभिनेत्रियां ऐसे बदलाव करने से पहले कई बार सोचती हैं, इन अभिनेत्रियों ने बिना डर अपने किरदार के लिए यह बड़ा कदम उठाया। यही वजह है कि उनके ये रोल आज भी लोगों को याद हैं।