बड़ा हादसाः रिहायशी इलाके में विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 6 लोगों की मौत, 2 घायल
Edited By Pardeep,Updated: 07 Aug, 2025 10:22 PM
केन्या की राजधानी नैरोबी के पास गुरुवार को हुए एक विमान हादसे में छह लोगों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। किआम्बू काउंटी के आयुक्त हेनरी वाफुला ने यह जानकारी दी।
इंटरनेशनल डेस्कः केन्या की राजधानी नैरोबी के पास गुरुवार को हुए एक विमान हादसे में छह लोगों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। किआम्बू काउंटी के आयुक्त हेनरी वाफुला ने यह जानकारी दी।
वाफुला ने मीडिया से कहा, ‘‘छह लोगों की मौत हो गई... दो गंभीर रूप से घायल हैं।'' पुलिस प्रमुख ने बताया कि पीड़ितों में विमान में सवार चिकित्साकर्मी और उस इमारत के अंदर मौजूद लोग शामिल हैं, जिसमें विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था।
सिटीजन टीवी प्रसारक ने बताया कि एएमआरईएफ फ्लाइंग डॉक्टर्स द्वारा संचालित एक हल्का विमान, जो एक एयर एम्बुलेंस है, एक रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। केन्याई सैनिकों और राष्ट्रीय पुलिस ने बचाव अभियान शुरू किया। दुर्घटना का कारण अभी भी अज्ञात है।
Related Story
रूस ने ट्रंप के अल्टीमेटम को दिखाया ठेंगाः यूक्रेन में सीधे नागरिकों पर बरसीं मिसाइलें, 6 मरे व 52...
जर्मनी में बड़ा रेल हादसा! भारी बारिश से पटरी टूटी, 3 लोगों की मौत व दर्जनों घायल
दर्दनाक हादसा: खाई में बस गिरने से 9 लोगों की मौत, 30 घायल
अमेरिका: वॉलमार्ट में चाकू से हमला, 11 घायल व 6 की हालत गंभीर
Drone Attack Video: फिर हुआ बड़ा ड्रोन हमला, शांति वार्ता के बीच मची तबाही, आग की लपटों में घिरे कई...
आसमान में आमने-सामने आ गए दो विमान, बड़ा हादसा टला
गाजा में बढ़ते भुखमरी संकट के बीच इजरायली हमलों में 46 लोगों की मौत, दर्जनों घायल
पुतिन को नहीं ट्रंप की परवाहः रूस ने यूक्रेनी जेल पर किया बड़ा हवाई हमला, 17 कैदियों की मौत व 80 से...
VIDEO: फ्लाइट में दो पैसेंजर्स ने शराब पीकर पीटा क्रू स्टाफ; एयरलाइंस ने विमान से उतारा, जिंदगीभर...
ट्रंप का भारत पर नया प्रहार: ईरान से डील पर भी जताया एतराज, 6 भारतीय कंपनियां की ब्लैकलिस्ट