बड़ा हादसाः रिहायशी इलाके में विमान हुआ दुर्घटनाग्रस्त, 6 लोगों की मौत, 2 घायल

इंटरनेशनल डेस्कः केन्या की राजधानी नैरोबी के पास गुरुवार को हुए एक विमान हादसे में छह लोगों की मौत हो गई और दो अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए। किआम्बू काउंटी के आयुक्त हेनरी वाफुला ने यह जानकारी दी।

DEVELOPING STORY: An aircraft has crashed into a building in Mwihoko, Kiambu County. pic.twitter.com/vZE4ZgHXYk — Nyakundi Report (@NyakundiReport) August 7, 2025

वाफुला ने मीडिया से कहा, ‘‘छह लोगों की मौत हो गई... दो गंभीर रूप से घायल हैं।'' पुलिस प्रमुख ने बताया कि पीड़ितों में विमान में सवार चिकित्साकर्मी और उस इमारत के अंदर मौजूद लोग शामिल हैं, जिसमें विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था।

सिटीजन टीवी प्रसारक ने बताया कि एएमआरईएफ फ्लाइंग डॉक्टर्स द्वारा संचालित एक हल्का विमान, जो एक एयर एम्बुलेंस है, एक रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया। केन्याई सैनिकों और राष्ट्रीय पुलिस ने बचाव अभियान शुरू किया। दुर्घटना का कारण अभी भी अज्ञात है।