Indian Student Murder In Canada: कनाडा में इंडियन स्टूडेंट की निर्मम हत्या, मचा बवाल, आरोपी गिरफ्तार

इंटरनेशनल डेस्क। कनाडा के हैमिल्टन में गोलीबारी की एक घटना में 21 वर्षीय भारतीय छात्रा हरसिमरत रंधावा की मौत के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हैमिल्टन पुलिस ने ओंटारियो के नियाग्रा फॉल्स से 32 वर्षीय जेरडाइन फोस्टर को गिरफ्तार किया है और उस पर हत्या और हत्या के प्रयास के तीन मामलों का आरोप लगाया है।

कैसे हुई घटना?

पुलिस के मुताबिक हरसिमरत रंधावा 17 अप्रैल को एक जिम से घर लौट रही थी। वह अपर जेम्स स्ट्रीट और साउथ बेंड रोड के चौराहे पर एक बस अड्डे के पास सड़क पार करने के लिए खड़ी थी तभी गोलीबारी में उन्हें गोली लग गई। हरसिमरत को तुरंत अस्पताल ले जाया गया लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

विवाद में गई जान

जांच में पता चला है कि यह गोलीबारी चार कारों में सवार कम से कम सात लोगों के बीच हुए विवाद का नतीजा थी। डिटेक्टिव सार्जेंट डेरिल रीड ने बताया कि विवाद के दौरान चलाई गई एक गोली हरसिमरत को लगी जिससे उनकी जान चली गई। हरसिमरत मोहॉक कॉलेज में फिजियोथेरेपी कोर्स के सेकंड ईयर की छात्रा थीं।

पुलिस ने बताया कि फिलहाल इस मामले में और किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया है लेकिन जांच जारी है और वे इस घटना में शामिल सभी लोगों की पहचान कर उन्हें गिरफ्तार करने के लिए हरसंभव प्रयास करेंगे।