Pakistan : बलूच लड़ाकों ने फिर जाफर एक्सप्रेस को बनाया निशाना! IED से रेलवे ट्रैक को उड़ाया, कई बोगियां पटरी से उतरीं

इंटरनेशनल डेस्कः पाकिस्तान में जाफर एक्सप्रेस एक बार फिर बलूच लड़ाकों के निशाने पर आ गई है। सिंध के शिकारपुर जिले के पास रेलवे ट्रैक पर हुए जोरदार विस्फोट के कारण क्वेटा से रावलपिंडी जा रही जाफर एक्सप्रेस की तीन बोगियां पटरी से उतर गईं। इस हमले की जिम्मेदारी बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स (BRG) ने ली है, जिससे पाकिस्तान की सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है।

बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने ली हमले की जिम्मेदारी

बलूच रिपब्लिकन गार्ड्स ने 26 जनवरी 2026 को जारी अपने बयान में कहा कि उनके कमांडो ने क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस को जानबूझकर निशाना बनाया। बीआरजी ने साफ शब्दों में कहा कि “बलूचिस्तान की आज़ादी तक ऐसे हमले जारी रहेंगे।”

IED से उड़ाया गया रेलवे ट्रैक

बीआरजी के मुताबिक शिकारपुर और जैकबाबाद के बीच सुल्तानकोट कस्बे में रेलवे ट्रैक पर IED (इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइस) लगाया गया। इसे रिमोट कंट्रोल से विस्फोटित किया गया। संगठन का दावा है कि ट्रेन में पाकिस्तानी सेना के जवान सफर कर रहे थे, धमाके में कई जवानों की मौत हुई और कई घायल हुए। वहीं विस्फोट के बाद ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए। हालांकि, पाकिस्तानी अधिकारियों ने अभी तक सैनिकों की मौत या घायलों की संख्या की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है।

एक साल में कई बार निशाना बनी जाफर एक्सप्रेस

जाफर एक्सप्रेस पिछले एक साल से लगातार बलूच उग्रवादी संगठनों के हमलों का निशाना बनती रही है। 11 मार्च 2025 को बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी (BLA) ने जाफर एक्सप्रेस पर पहला बड़ा हमला किया। उस समय ट्रेन में 440 यात्री सवार थे। इसके बाद जून, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और दिसंबर 2025 में इस ट्रेन को निशाना बनाकर कई विस्फोट और हमले किए गए।

दिसंबर 2025: बाल-बाल बची थी ट्रेन

पिछले साल दिसंबर में शहीद अब्दुल अजीज बुल्लो इलाके में अज्ञात हमलावरों ने रेलवे ट्रैक पर बम लगाया था हालांकि क्वेटा से पेशावर जा रही जाफर एक्सप्रेस धमाके से कुछ समय पहले ही उस सेक्शन से गुजर चुकी थी। जिस वजह से यात्रियों और रेलवे कर्मचारियों की जान बच गई थी।

सितंबर 2025: महिलाओं-बच्चों सहित 12 घायल

सितंबर 2025 में बलूचिस्तान के मस्तुंग जिले के स्पेजंद इलाके में क्वेटा जा रही जाफर एक्सप्रेस बम विस्फोट के बाद पटरी से उतर गई थी। इस हमले में महिलाओं और बच्चों सहित 12 लोग घायल हुए। ट्रेन में उस समय 270 यात्री सवार थे। यह 10 घंटे के भीतर उसी इलाके में हुआ दूसरा बम धमाका था।

पाकिस्तान में बढ़ती चिंता

लगातार हो रहे इन हमलों से पाकिस्तान में रेलवे सुरक्षा व्यवस्था और खासकर सिंध-बलूचिस्तान रूट की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। फिलहाल धमाके वाली जगह को सील कर दिया गया है, सुरक्षा एजेंसियां जांच में जुटी हैं और रेलवे ट्रैक की मरम्मत और ट्रेन संचालन बहाल करने की कोशिश जारी है।