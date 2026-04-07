Bangladesh: बांग्लादेश में खसरे का कहर: 100 से अधिक बच्चों की मौत

बांग्लादेश में एक महीने से भी कम समय में खसरे के प्रकोप से 100 से अधिक बच्चों की मौत के बाद संक्रमण पर काबू पाने के लिए देश में खसरा-रूबेला का आपातकालीन टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। एक संयुक्त बयान के अनुसार, सरकार ने रविवार को विश्व स्वास्थ्य...

ढाका: बांग्लादेश में एक महीने से भी कम समय में खसरे के प्रकोप से 100 से अधिक बच्चों की मौत के बाद संक्रमण पर काबू पाने के लिए देश में खसरा-रूबेला का आपातकालीन टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। एक संयुक्त बयान के अनुसार, सरकार ने रविवार को विश्व स्वास्थ्य संगठन, संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) और 'Gavi Vaccine Alliance' की साझेदारी में 18 उच्च जोखिम वाले जिलों में 6 महीने से 5 वर्ष तक के बच्चों के टीकाकरण की शुरुआत की गई है। अभियान को अगले महीने से चरणबद्ध तरीके से पूरे देश में विस्तारित किया जाएगा।



UNICEF की बांग्लादेश में प्रतिनिधि राना फ्लावर्स ने मामलों में तेज वृद्धि पर गहरी चिंता जताते हुए कहा कि इससे सबसे कम उम्र के और कमजोर बच्चों के लिए गंभीर जोखिम पैदा हो गया है। उन्होंने कहा कि मामलों में आई तेजी रोग प्रतिरोधक क्षमता में बड़ी कमी को दर्शाती है, विशेष रूप से उन बच्चों में जिन्होंने टीके की एक भी खुराक नहीं ली है या जिनका टीकाकरण अधूरा है, जबकि नौ महीने से कम उम्र के शिशुओं में संक्रमण विशेष रूप से चिंताजनक है, क्योंकि वे अभी नियमित टीकाकरण के पात्र नहीं हैं।



आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, 15 मार्च से अब तक सामने आए 7,500 संदिग्ध मामलों में से 900 से अधिक मामलों में खसरे की पुष्टि हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार, खसरा एक अत्यधिक संक्रामक वायुजनित रोग है, जिससे बुखार, श्वसन संबंधी लक्षण और शरीर पर चकत्ते हो जाते हैं। डब्ल्यूएचओ का कहना है कि इस बीमारी के प्रसार को रोकने के लिए लगभग 95 प्रतिशत आबादी का टीकाकरण आवश्यक है।