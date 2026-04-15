Ceasefire बेअसर: लेबनान में इजराइल का भीषण हमला, हिजबुल्लाह के 200 ठिकाने तबाह!

इजराइल ने दक्षिणी लेबनान में Hezbollah के 200 से अधिक ठिकानों पर हमले किए। युद्धविराम के बावजूद संघर्ष जारी है। 10 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं और 2,124 से ज्यादा मौतें हुई हैं। इजराइल निरस्त्रीकरण चाहता है, जबकि लेबनान युद्धविराम की मांग कर रहा है।

International Desk: इजराइल की सेना ने बुधवार को कहा कि उसने दक्षिणी लेबनान में हिजबुल्लाह के 200 से अधिक ठिकानों पर हमला किया है। अमेरिका-ईरान युद्धविराम के बावजूद इजराइल लेबनान में अपना हवाई और जमीनी युद्ध जारी रखे हुए है। लेबनान की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी ने बुधवार को दक्षिणी लेबनान के कई स्थानों पर हवाई हमले और गोलाबारी की सूचना दी। इसमें बिन्त जबील के पास का क्षेत्र भी शामिल है, जहां इजराइली सेना ने हिजबुल्लाह लड़ाकों को घेर लिया है। दशकों बाद इजराइल और लेबनान के अधिकारियों की पहली सीधी बातचीत समाप्त होने के बाद भी दक्षिणी क्षेत्र में लड़ाई जारी है।

लेबनानी अधिकारी युद्धविराम चाहते हैं ताकि उस लड़ाई को रोका जा सके जिसके कारण उनके देश में 10 लाख से अधिक लोग विस्थापित हो चुके हैं, जबकि इजराइल चाहता है कि लेबनान की सरकार हिजबुल्लाह को निरस्त्रीकरण करने की जिम्मेदारी ले। हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच संघर्ष दो मार्च को फिर से तेज़ हो गया, जब आतंकवादी समूह ने उत्तरी इजराइल पर रॉकेट दागे। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार, इजराइली हमलों में कम से कम 2,124 लोग मारे गए हैं।