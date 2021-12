विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के नेतृत्व वाली विशेषज्ञों की टीम ने चार हफ्तों तक वुहान के मध्य इलाके का दौरा किया। चीनी विज्ञानियों और डब्ल्यूएचओ के विशेषज्ञों ने इसी साल मार्च में जारी अपनी संयुक्त रिपोर्ट में कहा कि कोरोना वायरस संभवत: चमगादड़ से किसी और जानवर में होते हुए इंसानों में पहुंचा है। लेकिन इस संदर्भ में अभी और शोध किए जाने की जरूरत है।

