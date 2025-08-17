Main Menu

एयर कनाडा की सभी उड़ानें रद्द! मुसीबत में फंसे लाखों यात्री, कई दिन फ्लाइट्स ठप्प रहने की आशंका

Edited By Tanuja,Updated: 17 Aug, 2025 11:56 AM

govt moves to end air canada strike ordering both sides to bargaining tab

एयर कनाडा के 10,000 से अधिक ‘फ्लाइट अटेंडेंट' शनिवार तड़के हड़ताल पर चले गए, जिसके बाद कंपनी ने अपनी सभी उड़ानें निलंबित कर दीं...

International Desk: एयर कनाडा के 10,000 से अधिक ‘फ्लाइट अटेंडेंट' शनिवार तड़के हड़ताल पर चले गए, जिसके बाद कंपनी ने अपनी सभी उड़ानें निलंबित कर दीं। इस घटनाक्रम से शनिवार को दुनियाभर में एक लाख से अधिक यात्रियों के प्रभावित होने का अनुमान है। इस बीच, कनाडा सरकार ने विमानन कंपनी और उसके ‘फ्लाइट अटेंडेंट' के संघ पर काम पर लौटने और समझौता करने का दबाव तेज कर दिया है। संघीय रोजगार मंत्री पैटी हज्दू ने मामले में सरकारी हस्तक्षेप की घोषणा करते हुए कहा कि अभी अर्थव्यवस्था को जोखिम में डालने का समय नहीं है।

 

उन्होंने एयर कनाडा के 10,000 से अधिक ‘फ्लाइट अटेंडेंट' से जल्द काम पर लौटने को कहा। हज्दू ने कहा, “बातचीत बेनतीजा रही। यह स्पष्ट है कि दोनों पक्ष कुछ प्रमुख मुद्दों को सुलझाने के करीब नहीं हैं और उन्हें मध्यस्थ की मदद की आवश्यकता होगी।” उन्होंने कहा कि सेवाओं को पूरी तरह से पुनः शुरू करने में कई दिन लग सकते हैं और यह कनाडा औद्योगिक संबंध बोर्ड पर निर्भर करेगा। एयर कनाडा के ‘फ्लाइट अटेंडेंट' की हड़ताल के बाद कंपनी ने शनिवार सुबह अपनी सेवाएं निलंबित करने की घोषणा की। ‘कैनेडियन यूनियन ऑफ पब्लिक एम्प्लॉइज' के प्रवक्ता ह्यूग पोलियट ने पुष्टि की कि अनुबंध की शर्तों को लेकर कोई समझौता न होने के बाद कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। इसके थोड़ी देर बाद एयर कनाडा का बयान आया कि वह अपना सभी परिचालन फिलहाल रोक रहा है। कनाडा की सबसे बड़ी विमानन कंपनी और उसके 10,000 से अधिक ‘फ्लाइट अटेंडेंट' का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ के बीच अनुबंध को लेकर तीखी लड़ाई शुक्रवार को और बढ़ गई।

 

दरअसल, कर्मचारी संघ ने कंपनी के सरकार-निर्देशित समझौते को स्वीकार करने के अनुरोध को ठुकरा दिया, जिसके तहत हड़ताल करने का उसका अधिकार समाप्त हो जाता और तीसरे पक्ष के मध्यस्थ को नये अनुबंध की शर्तें तय करने की अनुमति मिल जाती। एयर कनाडा और उसके ‘फ्लाइट अटेंडेंट' का प्रतिनिधित्व करने वाले संघ के बीच गतिरोध बढ़ने से लाखों यात्री मुश्किल में फंस गए हैं। दरअसल, एयर कनाडा रोजाना औसतन 700 उड़ानों का संचालन करती है। कंपनी का परिचालन पूरी तरह से ठप पड़ने से हर रोज लगभग 1.30 लाख यात्रियों के प्रभावित होने का अनुमान है, जबकि 25,000 कनाडाई विभिन्न देशों में फंस सकते हैं।  

