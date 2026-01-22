Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking




    1. Hindi News
    2. International
    3. | ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय शोक के बीच गोलीबारी, 3 लोगों तीन की मौत

ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय शोक के बीच गोलीबारी, 3 लोगों तीन की मौत

Edited By Updated: 22 Jan, 2026 05:20 PM

gunman at large in australia after leaving 3 dead and 1 wounded

ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य के एक छोटे कस्बे लेक कार्जेलिगो में गोलीबारी की घटना में तीन लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल है। पुलिस ने हमलावरों के फरार होने की आशंका जताई है और इलाके में हाई अलर्ट जारी किया गया है।

International Desk: ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स राज्य के एक कस्बे में बृहस्पतिवार को गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गयी जबकि एक अन्य व्यक्ति घायल हो गया। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने एक बयान में कहा कि गोलीबारी की सूचना मिलने के बाद आपातकालीन सेवाओं को लेक कार्जेलिगो में बुलाया गया। इस कस्बे की आबादी करीब 1,500 है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में दो महिलाएं और एक पुरुष शामिल हैं। वहीं, एक अन्य पुरुष को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हमलावर या हमलावरों के फरार होने की आशंका है।

 

पुलिस ने लोगों से इलाके से दूर रहने और स्थानीय निवासियों से घरों के अंदर ही रहने की अपील की है। स्थानीय निवासी मनीषा ने समाचारपत्र ‘द डेली टेलीग्राफ' अखबार से कहा कि कस्बे में ‘‘हर जगह पुलिस की गाड़ियां और एंबुलेंस'' नजर आ रही थीं। उन्होंने कहा, ‘‘ इस कस्बे में सिर्फ दो मुख्य सड़कें हैं। हम सायरन की आवाज़ें सुन सकते हैं।'' यह गोलीबारी ऐसे समय हुई है जब 14 दिसंबर को सिडनी में हनुक्का समारोह के दौरान गोलीबारी में मारे गए 15 लोगों को याद में ऑस्ट्रेलिया में राष्ट्रीय शोक है। 

Related Story

    Trending Topics

    Latest Videos

    IPL
    Royal Challengers Bengaluru

    190/9

    20.0

    Punjab Kings

    184/7

    20.0

    Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

    RR 9.50
    img title
    img title

    Be on the top of everything happening around the world.

    Try Premium Service.

    Subscribe Now!