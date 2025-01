लॉस एंजिल्स की भीषण आग में कुरान बचाया मुस्लिम का घर ! जानें क्या है सच्चाई ?

International Desk: अमेरिका के लॉस एंजिल्स में आग की भीषण तबाही की तस्वीरों के साथ ही लपटों से घिरे इलाके में सुरक्षित खड़े एक घर की तस्वीर सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। दावा किया जा रहा है कि लॉस एंजिल्स में मुस्लिम के इस घर में पवित्र कुरान की मौजूदगी के कारण यह आग से बच गया।सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर यह तस्वीर पोस्ट करते हुए कहा जा रहा है कि यह घर लॉस एंजिल्स में है, जहां एक मुस्लिम शख्स का घर सिर्फ इसलिए सुरक्षित बच गया क्योंकि उसमें पवित्र कुरान रखी हुई थी। इन पोस्ट्स में इसे "अल्लाह का चमत्कार" बताया जा रहा है।



📌The only house not burned in the Palisades fire in Los Angeles California, USA pic.twitter.com/26mOFdYH3N