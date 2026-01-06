मादूरो की इस फोटो ने मचाया गदर, Tech ट्रैक सूट बन गया ग्लोबल सनसनी !

Edited By Tanuja,Updated: 06 Jan, 2026 12:36 PM
सोशल मीडिया पर वायरल एक तस्वीर में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो कथित गिरफ्तारी के दौरान नाइकी का ट्रैक सूट पहने दिखे। तस्वीर के वायरल होते ही यह आउटफिट फैशन ट्रेंड बन गया। हालांकि, मादुरो की गिरफ्तारी को लेकर आधिकारिक पुष्टि नहीं है।
International Desk: सोशल मीडिया पर वायरल हो रही एक तस्वीर ने वेनेजुएला और अमेरिका से जुड़ी राजनीति के साथ-साथ फैशन जगत में भी हलचल मचा दी है। इस तस्वीर में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो कथित तौर पर हथकड़ी लगाए और आंखों पर पट्टी बांधे नजर आ रहे हैं। हालांकि, मादुरो की गिरफ्तारी या अमेरिका द्वारा किसी सैन्य कार्रवाई को लेकर कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। तस्वीर में मादुरो ने ग्रे रंग का नाइकी टेक फ्लीस (Nike Tech Fleece) हुडी ट्रैक सूट पहन रखा है। दावा किया जा रहा है कि यह फोटो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा शेयर की गई, जिसके बाद यह सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई। देखते ही देखते एक गंभीर भू-राजनीतिक घटनाक्रम फैशन चर्चा में बदल गया।
वायरल तस्वीर पर प्रतिक्रिया
तस्वीर वायरल होते ही लोगों की प्रतिक्रियाएं बंट गईं। कुछ यूजर्स ने इसे मजाक में “हैलोवीन कॉस्ट्यूम” तक कह दिया, जबकि कई लोगों ने बताया कि नाइकी टेक फ्लीस को लेकर गूगल सर्च और ऑनलाइन मांग में अचानक उछाल आ गया है।
कितनी है ट्रैक सूट की कीमत?
नाइकी की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार, जैकेट की कीमत लगभग 140 डॉलर (करीब 12,600 रुपए), पैंट की कीमत करीब 120 डॉलर (लगभग 10,800 रुपए) है। कुछ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर यह ट्रैक सूट आउट ऑफ स्टॉक बताया गया, जबकि ई-बे जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर अलग-अलग दामों में उपलब्ध है। भारत में कुछ रिटेल प्लेटफॉर्म पर इसकी कीमत करीब 5,697 रुपये भी बताई जा रही है। कंपनी के मुताबिक, यह प्रोडक्ट कम से कम 50 प्रतिशत टिकाऊ सामग्री से बना है, जिसमें रीसाइकल्ड पॉलिएस्टर और ऑर्गेनिक कॉटन फाइबर का इस्तेमाल किया गया है।
बाकी एक्सेसरीज़ की भी चर्चा
- वायरल फोटो में मादुरो के साथ दिख रहे अन्य सामान भी चर्चा में हैं।
- Wanme स्लीप मास्क: लगभग 6 डॉलर (करीब 540 रुपए)
- Flintronic एंटी-नॉइज ईयर प्रोटेक्टर: करीब 11 डॉलर (लगभग 990 रुपए)
फिलहाल, तस्वीर और उससे जुड़े दावों की सच्चाई पर सवाल बने हुए हैं, लेकिन इतना तय है कि मादुरो का यह कथित ट्रैक सूट दुनियाभर में चर्चा का विषय बन चुका है।