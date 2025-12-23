ब्रिटेन में ऐतिहासिक नहर का टूटा बांध, विशाल सिंकहोल ने निगली कई नावें; लाखों लीटर पानी बहने से मची तबाही

इंग्लैंड के श्रॉपशायर में 200 साल पुरानी 'श्रोपशायर यूनियन कैनाल' के नीचे एक विशाल सिंकहोल (गड्ढा) खुलने से बड़ी तबाही मची है। तटबंध टूटने के कारण नहर का लाखों लीटर पानी बह गया और कई नावें कीचड़ में समा गईं। आपातकालीन सेवाओं ने इसे 'बड़ी घटना' घोषित...

इंटरनेशनल डेस्क : इंग्लैंड के ग्रामीण इलाके में एक ऐतिहासिक नहर के नीचे अचानक एक विशाल सिंकहोल (गहरा गड्ढा) खुल गया, जिसने कई नावों को अपनी चपेट में ले लिया और नहर के एक बड़े हिस्से को पूरी तरह सुखा दिया। यह घटना वेल्स सीमा के पास श्रॉपशायर में व्हिटचर्च के निकट श्रोपशायर यूनियन कैनाल की लैंगोलेन शाखा पर हुई।

लाखों लीटर पानी खेतों में बहा

करीब 200 साल पुराने नहर के तटबंध (Embankment) के ढहने से लगभग 50 मीटर लंबा और 50 मीटर चौड़ा एक विशाल गड्ढा बन गया। इसके कारण नहर का लाखों लीटर पानी आसपास के खेतों और कीचड़ के मैदानों में बह गया। इस दौरान कम से कम दो नैरोबोट्स (लंबी नावें) इस गड्ढे में खिंच गईं और कीचड़ में धंस गईं, जबकि एक तीसरी नाव ढलान के किनारे पर खतरनाक तरीके से लटकी रही।

नहीं हुआ कोई हताहत

आपातकालीन सेवाओं ने इसे 'बड़ी घटना' घोषित करते हुए मौके पर लगभग 50 दमकलकर्मियों और कई बचाव दलों को तैनात किया। नावों और नहर के किनारे बने घरों से 10 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। अधिकारियों ने इसे किसी 'चमत्कार' से कम नहीं बताया कि क्रिसमस से ठीक कुछ दिन पहले हुए इस भीषण हादसे में कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ और न ही किसी की जान गई।

भूकंप जैसा महसूस हुआ मंजर

डूबी हुई नावों पर रहने वाले कुछ लोगों ने रातों-रात अपना घर खो दिया, जिन्हें स्थानीय अधिकारियों द्वारा पुनर्वासित किया जा रहा है। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि वे अचानक तेज तड़कने वाली आवाजों से जाग गए और उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे भूकंप आया हो। पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर दी है और जनता से दूर रहने का आग्रह किया है क्योंकि तटबंध अभी भी अस्थिर है।

जांच के घेरे में पुरानी संरचनाएं

नहरों का प्रबंधन करने वाले 'कैनाल एंड रिवर ट्रस्ट' ने इस 'तटबंध विफलता' की जांच शुरू कर दी है। इंजीनियर अब पूरे नहर नेटवर्क के संरचनात्मक जोखिम का आकलन कर रहे हैं। इस दरार को ठीक करने और नहर को दोबारा भरने में महीनों का समय लग सकता है, जिससे ब्रिटेन के सबसे लोकप्रिय नौका विहार मार्गों में से एक बाधित हो गया है।