ब्रिटेन का होर्मुज में मिसाइल हमलाः मालवाहक जहाज में लगी भीषण आग, चालक दल ने छोड़ा पोत

11 Mar, 2026 12:39 PM

cargo ship hit in strait of hormuz crew evacuating uk maritime agency

होर्मुज जलडमरूमध्य में एक मालवाहक जहाज पर मिसाइल हमला होने के बाद उसमें आग लग गई। ब्रिटेन की समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने बताया कि हमला ओमान के उत्तर में हुआ और चालक दल जहाज खाली कर रहा है। घटना ऐसे समय हुई है जब अमेरिका-ईरान तनाव के कारण क्षेत्र में...

International Desk: मध्य-पूर्व के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग Strait of Hormuz में बुधवार को एक मालवाहक जहाज पर मिसाइल हमला होने के बाद उसमें भीषण आग लग गई। यह जानकारी ब्रिटेन की सेना द्वारा संचालित United Kingdom Maritime Trade Operations (UKMTO) ने दी। UKMTO के अनुसार यह हमला जलडमरूमध्य में Oman के ठीक उत्तर में हुआ। हमले के बाद जहाज में आग लग गई और चालक दल के सदस्य पोत को खाली कर रहे हैं।ब्रिटिश एजेंसी ने इससे पहले United Arab Emirates के Ras Al Khaimah के पास एक अन्य जहाज को निशाना बनाकर किए गए हमले की भी सूचना दी थी।

 

ईरान ने नहीं ली जिम्मेदारी
हमले की जिम्मेदारी अभी तक किसी ने नहीं ली है, लेकिन पिछले वर्षों में Iran पर इस जलडमरूमध्य और आसपास के इलाकों में जहाजों को निशाना बनाने के आरोप लगते रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक होर्मुज जलडमरूमध्य दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है। यहां से दुनिया के लगभग 20 प्रतिशत तेल और प्राकृतिक गैस का परिवहन होता है। ऐसे में इस क्षेत्र में बढ़ते हमले वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति और समुद्री व्यापार के लिए बड़ी चिंता पैदा कर सकते हैं।

 

क्षेत्र में बढ़ा सैन्य तनाव
यह घटना ऐसे समय हुई है जब हाल ही में अमेरिका ने फारस की खाड़ी में बारूदी सुरंगें बिछाने की आशंका वाले कुछ ईरानी पोतों को निशाना बनाया था। इसके बाद पूरे क्षेत्र में तनाव और भी बढ़ गया है।विश्लेषकों का मानना है कि यदि होर्मुज में हमलों की घटनाएं बढ़ती हैं तो इसका असर वैश्विक तेल कीमतों और अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर पड़ सकता है।
  

 

 

