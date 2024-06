Military Expert की चेतावनी- चीन आक्रमण कर एक घंटे में कर सकता ताइवान पर कब्जा, देखता रह जाएगा अमेरिका

इंटरनेशनल डेस्कः रूस द्वारा यूक्रेन पर आक्रमण की भविष्यवाणी करने वाले एक सैन्य विशेषज्ञ का अनुमान है कि यदि चीन ताइवान पर आक्रमण करने का निर्णय लेता है, तो अमेरिका को कुछ भी करने का मौका मिलने से पहले ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। भू-राजनीति विशेषज्ञ ने चेताया कि चीन आक्रमण के पहले 15 मिनट के भीतर द्वीप के हवाई अड्डों पर कब्ज़ा कर लेगा और 30 मिनट में सैनिकों का राजधानी पर कब्ज़ा कर लिया होगा।

🚨🇨🇳🇹🇼CHINA COULD INVADE TAIWAN IN 1 HOUR



A military expert who predicted Russia’s invasion of Ukraine estimates that if China decides to invade Taiwan, it would all be over before the U.S. had the chance to do anything.



Within the first 15 minutes of the invasion, the island’s… pic.twitter.com/rhgxexucs2 — Mario Nawfal (@MarioNawfal) May 30, 2024