पाकिस्तान में देवर ने दरिंदगी की हदें की पार, दीवार में जिंदा चुनवा दी भाभी-भतीजी

पेशावरः पाकिस्तान में अपराधोंका ग्राफ लगातार बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला हैदराबाद का जहां एक देवर ने अपनी भाभी और भतीजी को दीवार में जिंदा चुनवा दिया। घटना की जानकारी मिलने के बाद पड़ोस के लोगों ने पुलिस को फोन किया, जिसके दोनों की जान बचाई गई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस जघन्य अपराध को जमीन विवाद से जुड़ा मामला बताया है। पुलिस ने शिकात दर्ज कर कड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

#Pakistan A woman and her teenage daughter were rescued alive after being bricked into a wall by relatives over a property dispute in Latifabad No. 05, #Hyderabad. The victim stated that her brother-in-law, Suhail, and his sons locked them in a room and built the wall. pic.twitter.com/cFlujkYTVd — Ghulam Abbas Shah (@ghulamabbasshah) July 1, 2024