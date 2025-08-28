Industry से सामने आई बुरी खबर: शादी के 4 साल बाद पति से अलग हुई यह फेमस Actress, प्रशंसक हुए हैरान!

दक्षिण कोरियाई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मशहूर कार्टूनिस्ट और पूर्व अभिनेता पार्क ताए जुन और आइडल चोई सू जंग ने लगभग 4 साल की शादी के बाद आधिकारिक तौर पर तलाक ले लिया है। इस खबर ने इंटरनेट पर उनके प्रशंसकों को हैरान...

इंटरनेशनल डेस्क। दक्षिण कोरियाई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। मशहूर कार्टूनिस्ट और पूर्व अभिनेता पार्क ताए जुन और आइडल चोई सू जंग ने लगभग 4 साल की शादी के बाद आधिकारिक तौर पर तलाक ले लिया है। इस खबर ने इंटरनेट पर उनके प्रशंसकों को हैरान कर दिया है।

आपसी सहमति से अलग हुए दोनों

रिपोर्ट के अनुसार इस जोड़े ने पिछले साल ही तलाक के लिए अर्जी दी थी और अलग होने की कागजी कार्रवाई भी पूरी कर ली थी। इस खबर के सामने आते ही ताए जुन ने अपनी चुप्पी तोड़ी और कहा, "यह सच है कि मैंने चोई सू-जंग से तलाक ले लिया है। पिछले साल की शुरुआत में इस पर बातचीत शुरू हुई थी और पिछले साल अगस्त तक तलाक की मध्यस्थता स्थापित हो गई थी और कागजी कार्रवाई पूरी हो गई थी।" उन्होंने स्पष्ट किया कि यह ब्रेकअप आपसी सहमति से हुआ है।

10 साल की डेटिंग के बाद की थी शादी

ताए जुन और सू जंग का रिश्ता लगभग 10 साल की लंबी डेटिंग के बाद शादी में बदला था। 2020 में अपनी शादी के समय ताए जुन ने एक रेडियो शो में बताया था कि कैसे सू जंग उन्हें अपना 'सबसे अच्छा दोस्त' कहती हैं।

हालांकि तलाक की खबरों के बीच ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आई हैं कि यह जोड़ा संपत्ति बंटवारे के मुकदमे में उलझा हुआ है। ताए जुन ने इन सभी आरोपों का खंडन करते हुए कहा, "मुझे यह बताना ज़रूरी नहीं लगा। यह अच्छी जानकारी नहीं है। मैं चुप रहा क्योंकि मुझे दूसरे पक्ष पर पड़ने वाले प्रभाव की चिंता थी।"

दोनों का करियर

➤ पार्क ताए जुन: वह एक लोकप्रिय ऑनलाइन हस्ती और वेबटून कलाकार हैं। 2009 में कॉमेडी शो 'उलज़ांग जेनरेशन' से डेब्यू करने के बाद उन्होंने काफी लोकप्रियता हासिल की। उनका वेबटून 'लुकिज़्म' (2014) भी काफी सफल रहा है।

➤ चोई सू जंग: उन्होंने 2010 में चीनी और कोरियाई लड़कियों के समूह 'लोट्टे गर्ल्स' के साथ मनोरंजन उद्योग में कदम रखा था। समूह के भंग होने के बाद उन्हें ड्रामा 'रिकॉल्ड' में सहायक भूमिका के साथ अगली सफलता मिली।