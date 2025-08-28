YouTube Feature: छोटे यूट्यूबर्स की लगेगी लॉटरी! YouTube ने लॉन्च किया जबरदस्त  फीचर, अब हर कोई बनेगा स्टार

Edited By Rohini Oberoi, Updated: 28 Aug, 2025 11:52 AM

नेशनल डेस्क। यूट्यूब ने दुनिया भर के छोटे और उभरते हुए क्रिएटर्स के लिए एक नया और क्रांतिकारी फीचर 'Hype' लॉन्च किया है। यह फीचर दर्शकों को यह तय करने की ताकत देगा कि कौन सा नया टैलेंट आगे बढ़ेगा। इसका मकसद उन लाखों क्रिएटर्स को पहचान दिलाना है जो अक्सर बड़े चैनलों की भीड़ में खो जाते हैं।

क्या है YouTube का 'Hype' फीचर?

'Hype' एक ऐसा फीचर है जिसके जरिए दर्शक अपने पसंदीदा छोटे क्रिएटर्स (जिनके 5 लाख से कम सब्सक्राइबर हैं) के वीडियो को 'हाइप' कर सकते हैं।

➤ हाइप करने की सीमा: हर दर्शक एक हफ्ते में केवल तीन वीडियो को ही हाइप कर सकता है।

➤ प्वाइंट्स और लीडरबोर्ड: जब किसी वीडियो को हाइप मिलता है तो उसे 'हाइप पॉइंट्स' मिलते हैं। सबसे ज्यादा पॉइंट्स वाले वीडियो यूट्यूब के एक्सप्लोर सेक्शन में बने एक खास लीडरबोर्ड पर दिखाई देने लगते हैं।

➤ बढ़ावा और बैज: यूट्यूब ने कहा है कि छोटे चैनलों को ज्यादा बूस्ट दिया जाएगा ताकि वे तेजी से आगे आ सकें। हाइप किए गए वीडियो पर एक 'Hyped' बैज भी दिखेगा जिससे उनकी पहचान बढ़ेगी।

दर्शकों और क्रिएटर्स के लिए फायदे

यह फीचर सिर्फ क्रिएटर्स के लिए ही नहीं बल्कि दर्शकों के लिए भी खास है:

➤ दर्शकों के लिए रिवॉर्ड: जो दर्शक नियमित रूप से वीडियो हाइप करते हैं उन्हें हर महीने एक 'Hype Star Badge' मिलेगा। अगर कोई वीडियो लीडरबोर्ड पर ऊपर जाता है तो हाइप करने वाले दर्शक को भी इसकी सूचना मिलेगी।

➤ क्रिएटर्स के लिए टूल: यूट्यूब स्टूडियो में क्रिएटर्स को एक 'Hype Card' मिलेगा जहां वे देख सकते हैं कि उनके वीडियो को कितने हाइप पॉइंट्स मिले हैं और हफ्ते भर में उनकी क्या प्रगति हुई है।

कंपनी ने यह भी बताया है कि भविष्य में गेमिंग, फैशन, और स्टाइल जैसी अलग-अलग कैटेगरी के लिए भी स्पेशल लीडरबोर्ड लाए जाएंगे। इसके अलावा यूट्यूब 'पेड हाइप' की टेस्टिंग भी कर रहा है जिससे क्रिएटर्स को अतिरिक्त कमाई का मौका मिल सकता है।

यह फीचर भारत सहित 39 देशों में लॉन्च हो चुका है और छोटे क्रिएटर्स के लिए अपनी पहचान बनाने का एक बड़ा मौका साबित हो सकता है।